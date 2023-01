OM Mercato : Naples, le transfert de Ounahi bientôt bouclé

Publié par Thomas le 05 janvier 2023 à 09:30

Grand objectif de l' OM cet hiver, le milieu marocain Azzedine Ounahi aurait enfin tranché concernant son futur club et serait proche de signer son nouveau contrat.

Après ses performances XXL réalisées lors de la Coupe du Monde au Qatar, le milieu Azzedine Ounahi fait grandement parler de lui sur le marché des transferts. Sous contrat avec la lanterne rouge de Ligue 1, l’Angers SCO, l’international marocain ne devrait pas s’éterniser plus longtemps sous les ordres de Abdel Bouhazama et voit plusieurs prétendants lui faire la cour. Si le FC Barcelone s’est récemment retiré du dossier, le Lion de l’Atlas est toujours suivi par l’ OM, qui en a fait sa priorité de l’entrejeu et le SSC Naples. Plus récemment, c’est le club d’Arsenal en Premier League, qui a développé un intérêt prononcé pour le joueur de 22 ans.

De leur côté, les Scoïstes attendent une somme de 25 millions d’euros, un montant conséquent pour les finances de l’Olympique de Marseille mais atteignable grâce à la vente récente de Gerson à Flamengo. Mais malheureusement pour l’ OM, Ounahi semblerait prendre une autre direction que le Vélodrome, à en croire la presse transalpine.

OM Mercato : Azzedine Ounahi en partance pour Naples cet hiver

Si on savait le dossier complexe pour Marseille, les récentes rumeurs venues d’Italie viennent complètement mettre un terme à tout espoir phocéen pour signer Ounahi. Privilégiant l’aspect sportif plutôt que financier, le milieu marocain aurait choisi de rejoindre Naples ces prochains jours, comme le révèle ce matin Tuttosport. Les Azzurri seraient parvenus à boucler un accord verbal avec le natif de Casablanca ces dernières heures et s’attèleraient désormais à trouver une entente financière avec le SCO d’Angers. À Naples, le joueur pourra disputer la Ligue des Champions, avec en perspective un 8e de finale contre l’Eintracht Francfort. Une donne qui aurait notamment pesé dans le choix de l’Angevin. Face à ce revers, l’ OM pourrait se rabattre sur d’autres profils dans ce secteur de jeu comme Ruslan Malinovskyi (Atalanta Bergame).