OM Mercato : Marseille officialise un transfert en défense !

Publié par Timothée Jean le 03 janvier 2023 à 14:08

Le dégraissage se poursuit à l’ OM. Alors que Gerson est en passe de s’engager avec Flamengo, le club phocéen vient de se séparer d’un défenseur.

Le mercato hivernal de l’Olympique de Marseille promet d’être riche en rebondissements. Car si les dirigeants de l’ OM s’activent en coulisse pour faire venir de nouveaux renforts de taille, cette fenêtre de transfert sera aussi très animée dans le sens des départs. Il faut dire que le club phocéen compte réduire son effectif cet hiver. C’est dans ce sens que l’attaquant Luis Suarez a récemment rejoint Almeria en prêt. D’autres joueurs absents des plans d’Igor Tudor vont également l’imiter. C’est le cas d’Isaak Touré.

OM Mercato : Isaak Touré signe à l'AJ Auxerre

Annoncé depuis plusieurs jours, le transfert du jeune défenseur de 19 ans à l’AJ Auxerre vient d’être officialisé ce mardi, après une visite médicale réussie. Il est prêté au club auxerrois pour six mois, soit jusqu’en juin 2023. « L’Olympique de Marseille et l’AJ Auxerre ont trouvé un accord pour le prêt du défenseur Isaak Touré jusqu’à la fin de la saison 2022-2023 », indique le communiqué du club. Arrivé à l'été dernier à l’ OM, en provenance du Havre, Isaak Touré n'a jamais justifié les 5 millions d'euros investis pour son transfert. Très peu utilisé par Igor Tudor depuis le début de saison, le jeune colosse de 2m06 aura disputé que cinq petits matchs sous le maillot phocéen, sans jamais devenir un titulaire indiscutable.

Ce prêt à l’AJ Auxerre sera donc l’occasion pour lui de retrouver plus de temps de jeu dans un club qui lutte pour le maintien en Ligue 1. Le jeune défenseur central devrait faire son retour à l’ OM à l’issue de la saison. Et ce n’est pas tout, d’autres dossiers devraient rapidement se débloquer du côté de l’ OM à l’instar de celui de Gerson. Déterminé à quitter le navire marseillais dès cet hiver et après des négociations compliquées, l’international brésilien a finalement obtenu le feu vert de sa direction pour un retour à Flamengo. Selon plusieurs médias locaux, le milieu offensif de 25 ans a récemment débarqué sur le sol brésilien afin de finaliser son retour chez les Mengaos. Sauf énorme rebondissement de dernière minute, son transfert devrait être officialisé dans les prochaines heures.