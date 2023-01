LOSC : Les supporters de Lille répondent sèchement à Fonseca

Publié par ALEXIS le 06 janvier 2023 à 14:05

Le coach du LOSC avait sévèrement critiqué l’attitude des supporters après le match nul contre Reims. La réponse des fans ne s’est pas fait attendre.

La situation entre l’entraîneur du LOSC et les supporters du club s’envenime depuis le match nul concédé au Stade de Reims à Pierre-Mauroy (1-1). Paulo Fonseca avait allumé la mèche en début de semaine, en critiquant sévèrement le comportement du douzième homme de Lille. « Je suis très déçu de nos supporters. Ils nous ont toujours soutenus jusque-là, mais aujourd'hui ils ont fait le contraire quand l'équipe avait besoin d'eux. Ce n'est pas juste, c'est dommage », a-t-il déclaré en conférence de presse après la rencontre.

En effet, les supporters du LOSC avaient fait la grève des encouragements durant le premier quart d'heure de la 17e journée de Ligue 1, pour protester contre la programmation inhabituelle du match à 17h, lundi 2 janvier. Alors que leur équipe était en difficulté à domicile face aux Rémois, une partie du public avait sifflé les Dogues pendant la rencontre. Une attitude que l’entraîneur du LOSC avait jugé incompréhensible. Le technicien portugais avait été soutenu par le président Olivier Létang, contre les supporters. « J’ai entendu des sifflets. Je pense que c'est injuste […]. Paulo fait un travail extraordinaire […], et on a tous besoin du soutien de nos supporters dans les moments le plus difficiles. »

LOSC : « Il devrait se concentrer et gagner des matchs... »

Mais la réplique des supporters du LOSC, notamment celle des Dogues Virage Est (DVE) n’a pas tardé. Dans un message publié sur leur compte Facebook, ils précisent que leur boycott du premier quart d'heure du match n'avait « aucun rapport avec le sportif », mais étaient plutôt « à l’encontre de la Ligue et des diffuseurs qui ne cessent de programmer des matchs à des horaires toujours plus farfelus ».

Après cette mise au point, les DVE ont adressé le message suivant à Paulo Fonseca. « Il devrait se concentrer sur la raison de son appartenance à l’institution losciste, donner le meilleur de l’équipe, faire marquer nos attaquants, gagner des matchs, en soi avoir une mentalité de guerrier. Ne pas accepter la critique, qui toute proportion gardée n’a rien d’exceptionnel, est problématique. C'est encore plus le cas quand un capitaine menace de quitter le navire à la première vague. » Le LOSC affronte l’ESTAC, dimanche à 20h45, au stade Pierre-Mauroy, en 32e de finale de la Coupe de France.