Stade Rennais : Avant Bordeaux, un attaquant fait son retour au SRFC

Publié par Enzo Vidy le 06 janvier 2023 à 15:05

À la veille du 32e de finale de Coupe de France face à Bordeaux, Bruno Genesio a annoncé le retour d'un attaquant du Stade Rennais.

Quatre jours après avoir retrouvé la victoire face à l'OGC Nice en Ligue 1, le Stade Rennais a rendez-vous avec la Coupe de France ce week-end, avec un déplacement à Bordeaux. Sorti dès les 16es de finale la saison derrnière après une piètre performance à Nancy avec en prime une défaite aux tirs au but, le Stade Rennais a l'ambition d'aller loin dans cette compétition cette saison.

Pour l'occasion, Bruno Genesio était présent ce vendredi après-midi pour la traditionnelle conférence de presse d'avant-match où il a pu faire un point sur l'état de son groupe. S'il est évidemment revenu sur la terrible blessure de Martin Terrier, victime d'une rupture des ligaments croisés lundi dernier, il a cependant annoncé le retour d'un attaquant du Stade Rennais pour la rencontre de samedi face aux Girondins de Bordeaux.

Stade Rennais : Désiré Doué postule à une place dans le groupe à Bordeaux

C'est la bonne nouvelle de ce vendredi, côté Stade Rennais. Si Bruno Genesio a officialisé les forfaits de Lorenz Assignon, Baptiste Santamaria et Martin Terrier, il a en revanche annoncé le retour à l'entraînement du jeune et talentueux Désiré Doué, touché à la cheville depuis plusieurs semaines : "Désiré a fait son retour, on verra s'il sera dans le groupe demain."

Véritable révélation du Stade Rennais sur la première partie de saison, le jeune joueur de 17 ans a inscrit 3 buts n 16 matches toutes compétitions confondues. Avec la terrible blessure de Martin Terrier, le retour de la jeune pépite devrait être vécu comme une aubaine chez les supporters du SRFC. Reste à savoir si Désiré Doué sera capable de prendre la relève de Martin Terrier sur la deuxième partie de saison.