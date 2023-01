Stade Rennais Mercato : Un taulier du SRFC pisté par l'AS Roma !

Publié par Enzo Vidy le 06 janvier 2023 à 10:21

Alors qu'il sera libre à l'issue de la saison, un taulier du Stade Rennais est dans le viseur de l'AS Roma lors de ce mercato hivernal.

Le Stade Rennais ne manque pas de convoitise en ce qui concerne certains cadres durant ce mercato hivernal. Il y a quelques semaines, Adrien Truffert était dans le viseur de l'Inter Milan en vue d'une arrivée cet hiver en Italie, et Martin Terrier faisait également l'objet de plusieurs renseignements de la part de différents clubs anglais. Cependant, avec sa grave blessure au genou contractée lundi dernier face à l'OGC Nice, un départ ne devrait plus être d'actualité en ce qui concerne l'attaquant du Stade Rennais.

Mais ce vendredi, c'est un autre taulier du SRFC qui est courtisé par un nouveau club de Serie A. En effet, d'après les dernières informations de Foot Mercato, le capitaine Rouge et Noir, Hamari Traoré, serait grandement apprécié par l'AS Roma de José Mourinho, dans le but de renforcer le couloir droit romain cet hiver. En fin de contrat au mois de juin prochain, les dirigeants du Stade Rennais n'ont toujours pas prolongé leur défenseur qui est déjà libre de négocier avec le club de son choix. Un départ d'Hamari Traoré se précise de plus en plus au fil des semaines au SRFC.

Stade Rennais Mercato : Les mouvements s'enchaînent ces derniers jours au SRFC

Depuis l'ouverture du mercato hivernal dimanche dernier, le Stade Rennais a d'ores et déjà officialisé deux départs au sein de son effectif. Revenu de Nottingham Forest après un passage non concluant, Loïc Badé est à nouveau parti en prêt du côté de l'Andalousie au FC Séville jusqu'à la fin de la saison, tout comme l'attaquant Matthis Abline, prêté à l'AJ Auxerre lundi dernier. Dans le sens des arrivées, rien à signaler pour le moment, mais avec l'indisponibilité de Martin Terrier jusqu'à la fin de la saison, il n'est pas impossible que les dirigeants du SRFC s'activent en coulisse pour remplacer la star du Stade Rennais.