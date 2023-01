ASSE Mercato : Un attaquant du Stade Brestois refuse Saint-Etienne

Publié par ALEXIS le 06 janvier 2023 à 20:51

Une piste de l’ ASSE, sur un attaquant du Stade Brestois, semble mal engagée. Elle se serait même éteinte, quelques jours après l’ouverture du mercato.

L’ ASSE a recruté Gaëtan Charbonnier en tant que joker, avant même l’ouverture du mercato hivernal. Le transfuge de l’AJ Auxerre est un attaquant de pointe bien connu dans le championnat de France. Il avait été meilleur joueur et meilleur buteur de la Ligue 2 à l’issue de la saison 2018-2019, sous les couleurs du Stade Brestois.

Mais l’arrivée de l’avant-centre de 34 ans ne referme pas le mercato hivernal de l’AS Saint-Etienne, le club cherche d’autres joueurs en renfort. Parallèlement au dossier Gaëtan Charbonnier, les Stéphanois ont tenté plusieurs pistes. Et l’une d’elle menait vers Irvin Cardona, comme l’a révélé Foot Mercato il y a quelques jours. L’attaquant de 25 ans a été titulaire une seule fois en 10 bouts de matches disputés en Ligue 1 cette saison. Il n’a pas marqué de but et n’a délivré aucune passe décisive.

ASSE Mercato : Irvin Cardona repousse les avances de Saint-Etienne

L’intérêt de l’ ASSE pour le joueur formé à l’AS Monaco (2012-2016) est confirmé, ce vendredi, par Le Télégramme. Mais le journal régional croit savoir que la piste s’est éteinte rapidement. Selon le média, Irvin Cardona a repoussé la proposition des Verts. « Si départ il y a au Stade Brestois, il s’agira d’Irvin Cardona, qui a déjà refusé les avances de l’AS Saint-Étienne et dont le rendement en Bretagne est catastrophique depuis plusieurs mois. » Recruté à l’ASM en août 2019, contre 1,5 millions d'euros, le joueur convoité par l’ ASSE n’a plus que six mois de contrat au SB29. D’après l’estimation de Transfermarkt, il vaut en ce moment 2,5 millions d'euros sur le marché des transferts. Outre Monaco et Brest, Irvin Cardona a joué au Cercle Bruges en Belgique (2017 à 2019), grâce à un prêt du club de la Principauté.