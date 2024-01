L'AS Saint-Etienne a annoncé, ce dimanche, soir la signature de Nathanaël Mbuku. Le jeune attaquant débarque dans le Forez sous forme de prêt.

Mercato ASSE : Nathanaël Mbuku s'engage à Saint-Etienne

Le feuilleton Nathanaël Mbuku à l'AS Saint-Etienne est désormais terminé. Après plusieurs jours d'annonce, le jeune attaquant est désormais un Stéphanois. L'attaquant français arrive du FC Augsbourg, sous la forme d'un prêt sans option d'achat jusqu'à la fin de la saison. Âgé de 21 ans, il est présenté comme un joueur talentueux. En signant chez les Verts, Mbuku signe son retour en France, après l'avoir quitté en janvier 2023 pour la Bundesliga allemande. Saint-Étienne espère que Nathanaël Mbuku pourra apporter de la vitesse, de la percussion et du sens du but à son secteur offensif. Il portera le numéro 10 chez les Verts et pourrait faire ses débuts dès mardi 23 janvier, lors du déplacement à Nancy pour le compte de la 21e journée de Ligue 2.

Nathanaël Mbuku, un joueur très polyvalent

Avec le jeune Nathanaël Mbuku, Olivier Dall'Oglio tient un attaquant polyvalent. Il peut évoluer sur l'aile gauche, comme milieu offensif ou encore sur le flanc droit. Il retrouve notamment Irvin Cardona qui a rejoint l'ASSE quelques semaines plus tôt, toujours en provenance du FC Augsbourg. Le natif de Villeneuve Saint-Georges va ainsi connaître le troisième club de sa carrière. Le gaucher a fait ses débuts professionnels au Stade de Reims, où il a signé son premier contrat professionnel à 16 ans. Mbuku a disputé son premier match de Ligue 1 en 2019, lors d'un match victorieux au Stade Vélodrome. C'est en janvier 2023 qu'il a quitté sa France natale pour une expérience pas encore satisfaisante du côté du FC Augsbourg.