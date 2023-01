ASSE Mercato : Etienne Green proche d'un départ de Saint-Etienne

Publié par Thomas le 05 janvier 2023 à 16:21

Alors que Gautier Larsonneur est attendu pour signer à l' ASSE ce jeudi, son concurrent au poste, Etienne Green, est en instance de départ.

Tout s’emballe déjà à l’AS Saint-Etienne, cinq jours à peine après l’ouverture du marché des transferts. Désireux d’insuffler une dynamique positive dans son effectif, le club ligérien a entrepris cet hiver un chantier important dans le sens des départs comme des arrivées. Après avoir bouclé les signatures de Gaëtan Charbonnier et Dennis Appiah, qui devraient tous les deux être alignés contre Laval la semaine prochaine, l’ ASSE a acté ce jeudi la venue de Gautier Larsonneur. Le portier de Valenciennes, sous contrat avec le Stade Brestois, va parapher un bail de deux ans et demi chez les Verts, devenant le nouveau gardien numéro 1 du club. Mais cette arrivée, qui aura coûté un peu plus de 2 millions d’euros aux dirigeants stéphanois, ne devrait pas être sans conséquence pour le reste du groupe.

En ballottage depuis le début de saison aux côtés de Matthieu Dreyer, le jeune Etienne Green ne devrait pas s’éterniser dans le Forez. Déjà relégué la saison dernière sur le banc de touche au profit de Paul Bernardoni, l’international anglais espoir est sur le départ cet hiver et devrait rapidement trouver un point de chute.

ASSE Mercato : Etienne Green entre Valenciennes et Lorient

Ironie du sort, c’est peut-être vers Valenciennes que le rempart de 22 ans pourrait signer ces prochains jours. Le désormais ancien club de Gautier Larsonneur se cherche logiquement un renfort dans les buts et songerait à Etienne Green. Comme le révèle le journaliste Laurent Hess, le joueur a été proposé au VAFC ces dernières heures par l' ASSE. Également sur les traces de Simon Ngapandouetnbu de l’OM, le club nordiste est attendu prochainement pour donner une réponse à l’écurie ligérienne. En parallèle, le FC Lorient suit de près le dossier, mais également celui de Ivo Grbic (Atlético Madrid), l'ancien portier du LOSC. Etienne Green devrait ainsi quitter le Forez dans le cadre d’un transfert sec cet hiver, alors qu’il était perçu à la base comme la relève de Stéphane Ruffier.