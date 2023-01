PSG : Coupe de France, le club adresse une demande spéciale à la FFF

Publié par JEAN-LUC D le 06 janvier 2023 à 18:21

Avant son 32e de finale de Coupe de France contre Châteauroux, ce vendredi soir, le PSG a adressé une demande spéciale à la Fédération Française de Football.

Pour les 32es de finale de la Coupe de France 2022-2023, le Paris Saint-Germain, leader de Ligue 1, affronte Châteauroux, 13e de National, au Stade Gaston-Petit, ce vendredi, à 21h. Pour cette rencontre, l’entraîneur parisien Christophe Galtier a choisi de se passer de ses stars puisque Gianluigi Donnarumma, Achraf Hakimi, Lionel Messi, Kylian Mbappé et Neymar Jr ne sont pas convoqués pour affronter les hommes de Maxence Flachez, l’entraîneur de la Berrichone.

« J’aurais évidemment eu envie de rencontrer les plus grands. Je suis un peu déçu qu’il n’y ait pas tout le monde, pour les supporteurs qui viennent aussi pour voir cette grande équipe », a déclaré le technicien français. Mais le PSG compte bien faire le job sans ses stars. D’ailleurs, pour la suite de cette prestigieuse compétition, le club de la capitale a fait une requête spéciale à la Fédération.

Le PSG aimerait décaler son 16e de finale de Coupe de France

Le Paris Saint-Germain ne doute pas un seul instant de sa qualification pour les 16es de finale de la Coupe de France. Avant donc d’affronter Châteauroux ce soir, Nasser Al-Khelaïfi et la direction parisienne ont adressé un courrier à la Fédération Française de Football afin de décaler son éventuel seizième de finale de la Coupe de France, initialement prévu pour le week-end du 21-22 janvier, au lundi 23 janvier au soir. La direction parisienne a formulé cette demande, car la bande à Lionel Messi doit disputer un match amical le jeudi 19 janvier en Arabie saoudite contre une sélection de joueurs des clubs Al-Hilal et Al-Nassr où vient de signer la star portugaise Cristiano Ronaldo et ne sera donc de retour en France que le 20 janvier au petit matin.