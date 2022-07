OGC Nice Mercato : Officiel, deux jeunes joueurs quittent le Gym

Publié par ALEXIS le 01 juillet 2022 à 23:10

OGC Nice Mercato : Un jeune joueur de la réserve du Gym a décidé d’aller voir ailleurs pour chercher du temps de jeu. Il a rejoint Quevilly-Rouen en Ligue 2.

Ayant obtenu son premier contrat professionnel à l’ OGC Nice, en juin 2021, Justin Smith (19 ans) n’a toujours pas joué le moindre match avec l’équipe première du club azuréen. Il ne rentrait pas dans les plans de Christophe Galtier, ex-entraineur du Gym. Nommé, lundi, pour remplacer le technicien français, Lucien Favre également ne compte pas sur le jeune arrière central. Ce dernier a donc été prêté à Quevilly-Rouen-Métropole où il pourrait retrouver du temps de jeu.

« Capable de jouer au milieu du terrain comme en défense centrale, Justin Smith est prêté sans option d’achat à QRM cette saison. Le capitaine de l’équipe nationale U20 du Canada, qui a participé au championnat U20 Concacaf au mois de juin, rejoint le club normand, afin de s’aguerrir et d’emmagasiner du temps de jeu en L2 BKT. L’ OGC Nice lui souhaite bonne chance pour cette saison », a fait savoir le club présidé par Jean-Pierre Rvère, dans son communiqué de vendredi.

Ange Ahoussou rejoint Châteauroux en National

Avant Justin Smith, Ange Ahoussou (18 ans) avait quitté les Alpes-Maritimes, mercredi, pour rejoindre l’Indre. Le défenseur central est prêté à La Berrichonne de Châteauroux pour la saison 2022-2023, mais son contrat d’un an est sans option d’achat. L’Ivoirien est arrivé à l’ OGC Nice en janvier 2022 en Provence du RC Abidjan, club partenaire du Gym. Il a évolué avec la réserve rouge et noir lors de ses 6 premiers mois en Europe. « Dans le Berry, Ange Ahoussou rejoint un club historique qui a bouclé son dernier exercice à la 5e place de National, avec l’objectif d’emmagasiner du temps de jeu afin de revenir au Gym plus fort l’été prochain. Bonne saison Ange », a communiqué la direction des Aiglons.