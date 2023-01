Châteauroux-PSG : La compo du Paris SG tombe avec des choix forts

Publié par JEAN-LUC D le 06 janvier 2023 à 19:51

En l'absence de sa MNM, Christophe Galtier, coach du PSG, a procédé à des choix forts dans sa composition d’équipe face à Châteauroux ce soir, en 32e de finale de la Coupe de France.

Les 32es de finale de Coupe de France débutent ce vendredi. Leader de Ligue 1, le Paris Saint-Germain jouera ce soir, à 21 heures, sur la pelouse de Châteauroux, club qui évolue en championnat National, c’est-à-dire en troisième division. Pour ce match, Christophe Galtier a décidé de se passer des services de Lionel Messi, Neymar Jr et Kylian Mbappé. Mais l’entraîneur de l’équipe parisienne va aussi faire sans Gianluigi Donnarumma. Marco Verratti est suspendu et Achraf Hakimi est en vacances avec Mbappé. Presnel Kimpembe, Nuno Mendes et Renato Sanches sont en phase de reprise. Galtier va donc donner leur chance à plusieurs Titis. Ainsi, El Chadaille Bitshiabu, Ayman Kari et Warren Zaïre-Émery, Ismaël Gharbi et Ilyes Housni pourraient avoir du temps de jeu ce soir.

« La Coupe de France est un trophée important au club, le plus beau des trophées à mes yeux, il réunit l’ensemble du football français. J’ai souhaité qu’on réduise le nombre de joueurs dans le vestiaire. J’en suis très satisfait, ça permet de faire de la place aux jeunes joueurs », a déclaré Galtier en conférence de presse jeudi. Dans les buts, Keylor Navas sera titulaire et va disputer son premier match de la saison. En défense, Marquinhos sera épaulé par le jeune El Chadaille Bitshiabu, aligné au poste d'arrière gauche face à Strasbourg.

Le jeune défenseur central formé au PSG va donc connaître sa deuxième titularisation de la saison, au détriment de Sergio Ramos qui soufflera sur le banc. Juan Bernat, remis de blessure, occupera le côté gauche de la défense tandis que Nordi Mukiele sera à droite. Dans l'entrejeu, Vitinha sera accompagné de deux titis parisiens. En balance avec Housni sur la mise en place de mercredi, Ismaël Gharbi va débuter la rencontre. Warren Zaïre-Émery va venir compléter le milieu parisien.

Apparu à six reprises cette saison avec le PSG, dont une fois en Ligue des champions (11 minutes contre le Maccabi Haïfa, le 25 octobre, 7-2), le joueur de 16 ans sera lui aussi titulaire pour la première fois cette saison. Devant, les Espagnols Carlos Soler et Pablo Sarabia vont accompagner l’international espoir français Hugo Ekitike.

La compo du PSG face à Châteauroux.

Navas – Mukiele, Marquinhos, Ramos, Bitshiabu – Zaïre-Emery, Vitinha, Ismaël Gharbi – Soler – Sarabia, Ekitike.