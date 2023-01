PSG Mercato : Neymar reçoit un énorme conseil pour son avenir

Publié par Ange A. le 07 janvier 2023 à 06:21

Malgré sa prolongation avec le PSG, l’avenir de Neymar semble toujours autant incertain. Le Brésilien a reçu un conseil pour son futur.

Auteur d’un début de saison tonitruant avec le Paris Saint-Germain, Neymar Jr était l’une des grosses stars attendues à la Coupe du monde. Mais le Mondial au Qatar ne s’est pas déroulé comme espéré pour l’attaquant du PSG et sa Seleçao. Le Brésil a été sorti dès les quarts par la Croatie. L’attaquant parisien n’a disputé que trois matchs au Qatar. La faute à une blessure contractée dès la première sortie contre la Serbie. Frustré par cette dernière Coupe du monde, la superstar auriverde ne compte pas pour autant lâcher la Seleçao. Son futur en sélection déjà scellé, son avenir en club reste sujet aux spéculations malgré une prolongation le liant au Paris SG jusqu’en 2025. Pour la presse brésilienne, l’avenir du Ney doit s’écrire loin de Mbappé et de la capitale.

PSG Mercato : Neymar invité à quitter le Paris SG

Pour Milton Neves, Neymar Jr n’a plus rien à faire au Paris Saint-Germain. Le journaliste brésilien estime que l’attaquant de 30 ans devrait poursuivre sa carrière en Premier League. « Moi, si j’étais Neymar, je ferais de mon mieux pour quitter le club de Mbappé. Si j’étais Neymar, je choisirais la Premier League. Et l’équipe qui lui correspondrait parfaitement serait Manchester United », assure le journaliste de UOL Esporte. Au vu de ses émoluments dans la capitale, l’ancien Blaugrana fait partie des joueurs les mieux payés de la planète aux côtés de ses compères d’attaque Lionel Messi et Kylian Mbappé.

Ses prétentions salariales actuelles ont de quoi refroidir n’importe quel prétendant. Invité à quitter le Paris SG, la superstar brésilienne réalise l’une de ses meilleures saisons avec le club francilien. Il compte 15 réalisations et 13 offrandes en 21 matchs. Reste maintenant à savoir s’il parviendra enfin à soulever la Ligue des champions avec Paris.