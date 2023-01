PSG Mercato : C'est fait, Paris signe une pépite au milieu !

Publié par Thomas le 05 janvier 2023 à 16:51

Dans une volonté de se tourner vers l'avenir, le PSG a officialisé, ce jeudi, la signature d'un milieu de terrain très prometteur.

L’effectif de Christophe Galtier s’étoffe un peu plus. Davantage tourné vers son centre de formation depuis l’arrivée de Luis Campos, le Paris Saint-Germain a enregistré ce jeudi la signature de l’un de ses plus grands talents formés au club. Après les signatures de Warren Zaïre-Emery cet été, ou encore Ilyes Housni et Ismaël Gharbi il y a peu, le PSG a officialisé cet après-midi la signature en pro du milieu de terrain Ayman Kari, considéré comme l’un des meilleurs espoirs du club Rouge et Bleu. "Le Paris Saint-Germain est heureux d’annoncer la signature du premier contrat professionnel d’Ayman Kari. Le milieu de terrain est désormais lié au club de la capitale jusqu’au 30 juin 2025", a communiqué le PSG sur son site officiel.

Issu de la génération 2004, Ayman Kari fait partie des hommes fort de l’équipe U19 entraînée par Zoumana Camara. Blessé depuis le début de saison, le natif d’Ivry-sur-Seine avait livré un exercice 2021/2022 de haute volée, participant régulièrement en fin de saison aux entraînements de l’équipe professionnelle.

PSG Mercato : Les Titis de plus en plus importants au Paris SG

"Leur niveau, il est supérieur à ce que j’ai connu ailleurs. La preuve : le nombre de jeunes issus du PSG dans les clubs européens. C’est aussi ce qui nous a poussé à réduire l’effectif pour que ces jeunes côtoient les joueurs du PSG ", indiquait cet après-midi Christophe Galtier en conférence de presse. À l’inverse de son prédécesseur, Mauricio Pochettino, le coach parisien compte bien mettre en avant ses Titis cette saison, notamment en vue des nombreuses échéances qui attendent le club. Contre le RC Lens, et alors que Paris livrait une prestation décevante, l'entraîneur du PSG a notamment fait entrer Ismaël Gharbi et Warren Zaïre-Emery lors du dernier quart d’heure, un choix salué par les supporters.

Demain contre Châteauroux en Coupe de France, Christophe Galtier devrait à nouveau faire confiance à ses jeunes, comme indiqué en conférence de presse. "Ca va être une opportunité pour certains jeunes de démarrer ou avoir plus de minutes sur ce match-là. L'absence de certains va donner une chance à certains jeunes, à eux d'en profiter. On a réduit l'effectif pour que ces joueurs grandissent."