PSG Mercato : Ten Hag lâche un scoop pour Mbappé et Bellingham !

Publié par JEAN-LUC D le 08 janvier 2023 à 18:25

Futurs Ballons d’Or, Kylian Mbappé et Jude Bellingham font rêver presque tous les grands clubs européens, notamment Manchester United d’Erik ten Hag.

Kylian Mbappé et Jude Bellingham pourraient être liés par un destin commun dans le futur. Régulièrement associés au Real Madrid, l’attaquant du Paris Saint-Germain et le milieu de terrain du Borussia Dortmund pourraient ainsi se retrouver sous le même maillot les saisons à venir. Si le dossier Mbappé semble en stand-by depuis la décision de l’international français de prolonger son bail avec le PSG en mai dernier, le joueur du club allemand, lui, serait d’ores et déjà promis à la Maison-Blanche selon plusieurs sources concordantes.

Son transfert devrait se régler pour un montant de 120 millions d’euros. Concernant le numéro 7 parisien, Florentino Pérez attendrait un signe de sa part, faisant comprendre à la direction des Rouge et Bleu qu’il souhaite changer d’air, avant de passer à l’action auprès de Nasser Al-Khelaïfi. Cependant, d’autres cadors européens rêvent également des deux cracks du football mondial.

PSG Mercato : Ten Hag réclame Mbappé et Bellingham

Dans une vidéo devenue virale sur les réseaux sociaux ces dernières heures, Erik Ten Hag a fait une déclaration fracassante pour Kylian Mbappé et Jude Bellingham. Alors qu’il signe des autographes à supporters des Red Devils, le technicien néerlandais a été interpellé par un fan lui demandant s’il été intéressé par l’idée de recruter le jeune international anglais (19 ans) et le partenaire de Lionel Messi. « Oui, je veux les recruter. Signer les deux ? Tu as quelques pennies pour moi ? », a notamment répondu le coach du club mancunien.

Alors que l’ancien entraîneur de l’Ajax Amsterdam a utilisé un ton humoristique pour répondre à ce fan, la presse britannique, notamment le Daily Mirror, a vu dans sa sortie un message clair envoyé à la direction mancunienne pour le prochain mercato estival.