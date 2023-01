OM Mercato : Une première recrue débarque à Marseille

Publié par Timothée Jean le 09 janvier 2023 à 11:20

Le mercato hivernal s’accélère du côté de l’ OM. La direction du club phocéen s’apprête à officialiser l’arrivée d’un nouveau milieu de terrain.

Désireux de redessiner les contours de son effectif, l' OM multiplie de jolis coups sur le marché des transferts. Le club phocéen est déjà parvenu à boucler le départ de trois joueurs. Luis Suarez a été prêté à Almeria, tandis que le jeune défenseur central Isaak Touré a rejoint l’AJ Auxerre sous la forme d’un prêt. En manque de temps de jeu à l’ OM, Gerson, a rejoint son ancien club, Flamengo. Après être parvenu à faire le ménage au sein de son groupe, l’ OM s’active à présent dans le sens des arrivées. D’ailleurs, le club phocéen vient de boucler la signature d'un nouveau milieu offensif.

Comme cela était évoqué depuis quelques jours, Ruslan Malinovskyi va bel et bien s’engager en faveur de l’Olympique de Marseille. L’international ukrainien, ayant obtenu le feu vert de l’Atalanta Bergame, est arrivé ce lundi matin dans la cité phocéenne. Sur son compte Twitter, la célébrité locale, Titi c’est toi le Boss, a confirmé l’arrivée de Ruslan Malinoskyi à l’aéroport de Marignane. Le joueur de 29 ans passera la traditionnelle visite médicale avant de signer son nouveau contrat avec l’ OM.

OM Mercato : Les détails du contrat de Ruslan Malinovskyi à Marseille

À la recherche d’un nouveau milieu offensif pour combler la longue absence d’Amine Harit et compenser le départ de Gerson, l’ OM a enfin trouvé son bonheur en misant sur Ruslan Malinovskyi. Face à la concurrence des clubs britanniques, tels que Tottenham ou encore Arsenal, les dirigeants marseillais ont intensifié les négociations avec leurs homologues italiens et sont finalement parvenus à rafler la mise dans ce dossier. Les derniers détails du deal ont été réglés au cours d’une réunion entre la direction marseillaise, celle de l’Atalanta Bergame et les représentants du joueur.

Selon L'Équipe, Ruslan Malinovskyi va rejoindre l’ OM sous la forme d’un prêt, assorti d’une option d’achat obligatoire estimée à environ 10 millions d’euros. Un bonus d'environ 3 millions d’euros devrait s’ajouter en fonction des performances du joueur. Le tout devrait également être suivi d’un bail allant jusqu’en juin 2026. Sauf un rebondissement de dernière minute, l'ancien joueur du Shakhtar Donetsk sera la première recrue de l’ OM ce mois de janvier. D’autres renforts sont aussi attendus. Les dirigeants de l’Olympique de Marseille travailleraient déjà sur l’arrivée d’un nouveau piston, dont le nom n’a pas encore fuité.