FC Nantes Mercato : Sur le départ, le FCN négocie avec un buteur de L1

Publié par ALEXIS le 09 janvier 2023 à 11:50

Sur le départ, les services d’un buteur de L1 auraient été proposés au FC Nantes, selon les rumeurs du mercato hivernal, ouvert le 1er janvier.

Mécontent de sa situation à l’OGC Nice, Andy Delort veut quitter le Gym cet hiver. Le FC Nantes pourrait l'accueillir. Entre-temps, il l’aurait fait savoir à la direction du club comme l’a révélé L’Équipe et confirmé RMC Sport, la semaine dernière. Selon le quotidien sportif, l’avant-centre de l’OGC Nice recruté sous les ordres de Christophe Galtier à l’été 2021, est « mécontent de son utilisation par Lucien Favre ». De plus, il aurait des griefs contre les dirigeants des Aiglons, concernant « certains engagements salariaux qui n'auraient pas été tenus », selon la source. Ne se sentant plus épanoui à l’OGC Nice, Andy Delort « aimerait être transféré » pendant le mercato hivernal, après seulement une saison et demie au Gym.

FC Nantes Mercato : Le FCN négocie l'arrivée d'Andy Delort

L'attaquant de 31 ans a été proposé au FC Nantes, d’après les informations de Télénantes. Les discussions seraient en cours afin de trouver une porte de sortie au joueur qui a « des envies d’ailleurs ». L’un des points qui pourrait faire durer ou échouer les négociations entre le FCN et le N°7 de l’OGC Nice semble son important salaire. Il émargerait à plus de 200 000 euros par mois, selon la chaîne de télévision locale. Pour rappel, Andy Delort a été recruté au Montpellier HSC, le 28 août 2021, contre un montant de 10 millions d’euros. En 54 matches disputés sous le maillot niçois, il a marqué 24 buts et délivré 4 passes décisives. Selon Transfermarkt, sa valeur marchande actuelle est de 12 millions d'euros. Pour rappel, le FC Nantes est 15e de Ligue 1 et en 16e de finale de la Ligue Europa, contre la Juventus.