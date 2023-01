Equipe de France : Après ses propos, Noël Le Graët sort du silence

Publié par Enzo Vidy le 09 janvier 2023 à 11:41

Depuis ses propos irrespectueux envers Zinédine Zidane, Noël Le Graët est devenu la cible de tout un pays, et a décidé de sortir du silence.

Dimanche soir, une polémique de grande ampleur, dont la Fédération Française de Football se serait bien passée, a vu le jour après une interview de Noël Le Graët sur RMC. Après avoir prolongé le bail de Didier Deschamps à la tête de l'Equipe de France jusqu'en 2026, le président de la FFF a été interrogé sur la situation de Zinédine Zidane qui pourrait prendre les rênes de la sélection brésilienne. En direct à l'antenne, Noël Le Graët a tenu des propos lunaires pour répondre à la question, et cette réaction peu glorieuse n'a pas manqué de faire réagir différentes personnalités bien connues dans le football, à commencer par Kylian Mbappé, via son compte Twitter. "Zidane c'est la France, on ne manque pas de respect à la légende comme ça... "

Le natif de Bondy n'est pas le seul à avoir commenté ces déclarations, puisque la ministre des Sports a également pris la parole et n'a pas manqué de recadrer sèchement Noël Le Graët. Face à la polémique qui enfle ce lundi matin, l'entourage de Zinédine Zidane a réagi en déclarant ne pas vouloir répondre à chaud aux propos du président de la FFF. Face à cette situation qui devient ingérable pour Noël Le Graët, ce dernier est sorti du silence ce lundi matin.

Equipe de France : Noël Le Graët présente ses excuses à Zinédine Zidane

Dans un communiqué publié ce matin par la Fédération Française de Football, Noël Le Graët est revenu sur les propos qu'il a tenu dimanche soir concernant Zinédine Zidane. "Ces propos maladroits ont créé un malentendu. Je tiens à présenter mes excuses personnelles pour ces propos qui ne reflètent absolument pas ma pensée, ni ma considération pour le joueur qu'il était et l'entraîneur qu'il est devenu."

Déjà dans l'œil du cyclone depuis plusieurs mois suite à une enquête de Romain Molina qui accuse Noël Le Graët d'être l'auteur de harcèlement sexuel sur plusieurs employés au sein de la FFF, cette nouvelle polémique vient entacher encore un peu plus une réputation qui n'a cessé de se dégrader ces dernières années.