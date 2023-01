Équipe de France : Le Graët destitué après la polémique Zidane ?

Publié par JEAN-LUC D le 09 janvier 2023 à 23:25

La sortie maladroite de Noël Le Graët à l’encontre de Zinedine Zidane pourrait changer drastiquement l’avenir du président de la Fédération Française de Football. Des voix se font entendre dans ce sens.

Invité de Bartoli Time sur RMC ce dimanche, Noël Le Graët s'est littéralement lâché sur Zinedine Zidane. « Zidane au Brésil ? Je ne sais pas, ça m'étonnerait. Il fait ce qu'il veut, ça ne me regarde pas. je ne l'ai jamais rencontré, on n'a jamais envisagé de se séparer de Didier. Je n'en ai rien à secouer, il peut aller où il veut ! Il peut aller où il veut, dans un club... sélection, j'y crois à peine en ce qui le concerne. Si Zidane a tenté de me joindre ?

Certainement pas, je ne l'aurais même pas pris au téléphone. Pour lui dire de chercher un autre club ? Faites-lui une émission spéciale pour qu'il trouve un club ou une sélection », a lancé Le Graët, avant de présenter ses excuses via un communiqué. « Je tiens à présenter mes excuses pour ces propos qui ne reflètent absolument pas ma pensée, ni ma considération pour le joueur qu'il était et l'entraîneur qu'il est devenu », a-t-il écrit ce lundi matin. Mais le mal est déjà fait et le dirigeant français pourrait faire les frais de cette sortie mondialement condamnée.

Équipe de France : La démission de Noël Le Graët réclamée

On ne touche pas impunément à un monument comme Zinedine Zidane. Le tout puissant président de la Fédération Française de Football est en train de l’apprendre à ses dépens. Malgré ses excuses publiques, l’homme de 81 ans est lâché par les pouvoirs publics et désormais contesté en interne. Alors que son mandat court jusqu’en 2024, l’homme d’affaires français aura bien du mal à convaincre qu'il peut aller au bout de son engagement. Élu en mars 2021 pour un nouveau bail à la tête de la FFF, Le Graët ne peut pas être révoqué par le ministère des Sports. Seule une assemblée générale extraordinaire de la Fédération peut remettre en cause le mandat du président. Justement, Amélie Oudéa-Castéra, ministre des Sports, a convoqué une conférence de presse lundi soir pour demander aux instances décisionnaires du football français de prendre leurs responsabilités devant cet énième dérapage de Le Graët.

« Je ne veux plus de ces situations où ça disjoncte. Il nous a habitués à ces sorties de route. Je pense qu'on a tous en tête ce qui a été dit ces dernières années, des paroles qui minimisaient les risques, parfois la prégnance des phénomènes de racisme et d'homophobie dans le football, qui ont pu choquer des communautés. Je considère que ces sorties de route successives n'ont pas seulement pour effet de créer de la friture sur la ligne, elles nuisent également à l'image de notre pays et heurtent les Français », a déclaré la ministre des Sports, mettant ainsi la pression sur le patron du football français.

D’après Daniel Riolo, le président de la FFF va être destitué très prochainement. « Il faut vraiment reprendre cette fédé en mains. Entre les réactions de (Kylian) Mbappé, les politiques qui sont dessus… On sait que (Emmanuel) Macron a lâché le Graët. Au Qatar, les entrevues ne se sont pas bien passées du tout. Il n’a plus ce soutien politique qu’il avait. Je pense que ce sera fini d’ici la fin du mois et peut-être même cette semaine », a indiqué le journaliste de RMC Sport.