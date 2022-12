France-Maroc : Après la défaite, la Fédération marocaine conteste !

Publié par Enzo Vidy le 15 décembre 2022 à 16:20

Après la défaite 2-0 du Maroc face à l'Equipe de France mercredi soir en demi-finale de la Coupe du monde, la Fédération marocaine porte une réclamation.

Déçue de l'élimination du Maroc face à l'Equipe de France mercredi soir, privant les Marocains d'une incroyable finale de Coupe du monde, la Fédération marocaine tente le tout pour le tout. D'après les informations de Foot Mercato, la FRMF a décidé de déposer une réclamation officielle contre l'arbitrage de la rencontre suite à deux penaltys non sifflés pour le Maroc en première période. Le premier penalty concerne l'action litigieuse entre Théo Hernandez et Sofiane Boufal, qui a vu le joueur angevin écoper d'un carton jaune assez sévère. Néanmoins, les ralentis montrent bien que le latéral français touche le ballon avant de percuter Sofiane Boufal, ce qui explique certainement le fait que le VAR ne soit pas intervenu.

En ce qui concerne la deuxième action qui fait débat, le milieu de terrain, Selim Amallah, s'est écroulé sur un coup de pied arrêté dans la surface de réparation. Là encore, le VAR n'est pas intervenu. Si ces décisions peuvent paraître légèrement litigieuses, il est également légitime de se demander comment Sofyan Amrabat ou encore Achraf Dari n'ont pas écopé d'un carton jaune, voire plus. Pour rappel, sur une accélération de Kylian Mbappé en seconde période, Amrabat s'est rendu coupable d'un tacle violent au niveau de la cheville gauche de l'attaquant parisien, qui n'a même pas été sanctionné d'une faute.

France-Maroc : Une réclamation qui a peu de chance d'aboutir

Comme toutes les réclamations arbitrales, celle-ci a très peu de chance d'aboutir. Les Bleus rejouent déjà dans trois jours, et il est quasiment impossible que la FIFA prennent une décision dans un délai aussi court. Pour rappel, l'Equipe de France avait, elle aussi, déposé une réclamation lors du match face à la Tunisie suite au but injustement refusé à Antoine Griezmann en toute fin de rencontre. La requête avait finalement été rejetée par la FIFA quelques jours plus tard.

Reste à savoir ce qui se passera dans les prochains jours, mais la probabilité que ce match soit rejoué est quasi inexistante. Quoi qu'il en soit, les joueurs marocains auront été héroïques jusqu'au bout, et ont réalisé un grand match hier soir. Dommage que la Fédération marocaine vienne entacher la performance historique des Lions de l'Atlas.