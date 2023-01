AJ Auxerre Mercato : L'AJA passe à côté d'un joli coup en attaque

Publié par Jules le 10 janvier 2023 à 19:25

Alors que l'AJ Auxerre est la 2e pire attaque de Ligue 1 cette saison, l'AJA souhaite se renforcer devant, mais un dossier se complique.

Promu en Ligue 1 cette saison après une double confrontation contre l'ASSE en barrages la saison passée, l'AJ Auxerre espère conserver sa place dans l'élite à l'issue de l'exercice 2022-2023. Pour cela, l'AJA va devoir faire beaucoup mieux, notamment en attaque, où les performances des joueurs auxerrois sont bien insuffisantes pour espérer mieux que l'actuelle 18e place occupée par les hommes de Christophe Pélisser après 17 journées.

Pour ce faire, l'AJ Auxerre compte se renforcer en attaque dans les prochaines semaines et multiplie les pistes. Dans le sens des départs, Paul Joly pourrait quitter le club dans les prochains jours et Gaëtan Charbonnier est déjà parti à l'ASSE il y a quelques jours. Cependant, l'ancien buteur du Stade Brestois n'a pas été remplacé sur le front de l'attaque et pourrait manquer en fin de saison, en cas de blessure d'un joueur offensif de l'AJA notamment.

AJ Auxerre Mercato : Ça se complique pour un attaquant chinois à l'AJA

Comme le révèle L'Équipe, l'AJ Auxerre a tenté d'attirer l'attaquant international chinois, Zhang Yuning. Passé par le Werder ou encore West Bromwich, le buteur de 26 ans est aujourd'hui de retour au pays, mais a suscité l'intérêt de l'AJA, et surtout de son propriétaire chinois, James Zhou. En effet, le propriétaire d'Auxerre serait très intéressé à l'idée de faire venir un compatriote au club, afin de faire rayonner un petit peu le football chinois en Europe.

Néanmoins, ce dossier serait plus compliqué qu'il n'y paraît pour l'AJ Auxerre. En effet, le joueur a réalisé une bonne saison avec le Beijing Guoan la saison passée, lui qui a été auteur de 19 buts. L'attaquant de 26 ans pourrait donc coûter assez cher sur le marché des transferts, alors que l'AJA ne dispose pas d'un budget illimité pour le recrutement de nouveaux joueurs.