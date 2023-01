LOSC : Quatre absents à Lille avant le déplacement à Brest

Publié par Enzo Vidy le 10 janvier 2023 à 16:25

À la veille du déplacement à Brest, Paulo Fonseca était présent en conférence de presse, et a annoncé quatre forfaits dans les rangs du LOSC.

Après la belle victoire en Coupe de France dimanche dernier face à l'ESTAC, le LOSC retrouve le championnat mercredi avec un déplacement à Brest. Actuellement 7e de Ligue 1 à 6 points du podium, les Dogues doivent absolument s'imposer pour rester au contact des places européennes. Il faudra cependant proposer autre chose que lors du dernier match de Ligue 1 face à Reims, où le LOSC avait cruellement manqué d'efficacité avec un triste match nul 1-1.

À 24 heures de ce déplacement dans le Finistère, l'entraîneur du LOSC, Paulo Fonseca, était présent en conférence de presse pour évoquer son adversaire. "Brest a un nouvel entraîneur, nous ne savons pas encore comment ils joueront. C'est une équipe très physique, difficile à jouer. Lille n'a pas gagné chez eux depuis deux saisons, cela montre la difficulté du match de demain." En ce qui concerne son groupe, l'entraîneur lillois n'a pas annoncé de très bonnes nouvelles, et devra se contenter d'un effectif limité.

LOSC : Lille privé de nombreux cadres face à Brest

Les jours passent et l'infirmerie lilloise peine à se vider. Déjà confronté à de nombreuses absences pour la réception de Troyes dimanche en Coupe de France, le LOSC comptabilise d'ores et déjà quatre forfaits à 24 heures du match face à Brest. En effet, José Fonte, touché à la cuisse, et Jonathan Bamba souffrant du mollet, sont toujours en soins et ne pourront pas faire le voyage en Bretagne mercredi.

Victime d'un problème à l'adducteur, Jonas Martin est également forfait. En ce qui concerne Gabriel Gudmundsson, il a repris l'entraînement collectif avec ses coéquipiers, mais est encore trop juste pour tenir sa place face au Stade Brestois. La bonne nouvelle pour le LOSC concerne André Gomes qui est rétabli et qui postule pour une place dans le groupe demain.