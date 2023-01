OM Mercato : L’Ajax tient une première réponse pour Balerdi

Publié par Timothée Jean le 10 janvier 2023 à 17:11

Alors que l’ OM s’active pour se renforcer, des ventes inattendues pourraient se produire. Leonardo Balerdi intéresse l’Ajax.

Coincé entre sa volonté de bâtir une équipe compétitive, capable de se qualifier pour la prochaine Ligue des Champions et l'obligation de réaliser quelques ventes cet hiver, Pablo Longoria ne s'interdit rien. Le président de l’ OM est déjà parvenu à boucler trois départs et vient de finaliser l’arrivée de Ruslan Malinovskyi en provenance de l'Atalanta Bergame. L’international ukrainien débarque à Marseille sous la forme d’un prêt avec une option d’achat obligatoire estimée à environ 10 millions d’euros. D’autres recrues sont également attendues à l’ OM.

L’entraîneur Igor Tudor a lui-même confirmé en conférence de presse que les responsables phocéens travaillaient déjà sur le recrutement de nouveaux renforts. Toutefois, l' OM pourrait aussi boucler un départ totalement inattendu lors de ce mercato hivernal. Alors que Mattéo Guendouzi est très sollicité par de nombreux clubs étrangers, Leonardo Balerdi est, lui aussi, convoité sur le marché des transferts. La presse hollandaise assurait récemment que l’Ajax Amsterdam avait entamé des manœuvres concrètes en vue de boucler sa signature ce mois-ci.

OM Mercato : Marseille change d'avis pour Leonardo Balerdi

En quête de renfort dans l’axe de la défense, les Ajacides seraient même prêts à formuler une offre pour le transfert de Leonardo Balerdi. Sauf que cette proposition de l'Ajax Amsterdam a peu de chance d’aboutir. Et pour cause, le défenseur argentin reste un joueur très utilisé par Igor Tudor. Le joueur de 23 ans a déjà 24 matches cette saison avec l' OM et son entraîneur n’a pas l’intention de le perdre en plein milieu de saison.

Foot Mercato assure alors que la direction de l’Olympique de Marseille aurait finalement changé son fusil d’épaule concernant son joueur. Le club phocéen devrait finalement conserver son défenseur central cette saison. Le président Pablo Longoria et son équipe privilégieraient tout de même une éventuelle vente de Leonardo Balerdi... à l'issue de l'exercice en cours. Reste à savoir si ses prétendants patienteront jusqu’à cette date. Pour l’heure, le principal concerné se sent bien à l’ OM et n’a pas vraiment l’intention de bouger.