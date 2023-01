OM : L'énorme annonce de Malinovskyi après son arrivée à Marseille

Publié par Enzo Vidy le 10 janvier 2023 à 12:41

Fraîchement arrivé à l' OM lundi où il a pu signer son contrat, Ruslan Malinovskyi a fait une très grande annonce aux supporters.

C'est le premier coup de maître signé Pablo Longoria sur ce mercato hivernal. Déjà sur le dossier l'été dernier, le président de l' OM a une nouvelle fois eu le dernier mot, et a réussi à faire venir Ruslan Malinovskyi en provenance de l'Atalanta Bergame. Mieux encore, le joueur ukrainien débarque sous la forme d'un prêt, avec une option d'achat obligatoire qui s'élève à seulement 10 millions d'euros hors bonus. Pour un joueur de ce calibre, c'est une vraie bonne affaire pour l' OM.

En ce qui concerne le milieu offensif de 29 ans, les choses devraient s'accélérer très rapidement. En effet, L'Équipe a récemment annoncé que les dirigeants de l' OM mettaient tout en œuvre pour que le contrat de Ruslan Malinovskyisoit homologué le plus vite possible dans le but de pouvoir l'aligner dès mercredi soir face à l'ESTAC. Derrière, le joueur sera présenté jeudi au Stade Vélodrome, avec une conférence de presse déjà programmée. Pas de temps à perdre donc pour le joueur ukrainien, qui est déterminé à rapidement montrer de quoi il est capable sur le terrain.

OM : Ruslan Malinovskyi envoie un message fort aux supporters

Quelques instants après avoir signé son contrat avec l' OM, Ruslan Malinovskyi s'est exprimé via son compte Instagram. S'il a posté quelques clichés de lui au moment de sa signature aux côtés de Pablo Longoria, le milieu offensif ukrainien en a profité pour faire une grande annonce aux supporters marseillais. "Je porterai le maillot de Marseille avec honneur, passion, respect et détermination. Je promets de toujours jouer avec le cœur. Rendez-vous au stade."

Nul doute que ce message devrait faire grandement plaisir au public du Stade Vélodrome qui est impatient de voir Ruslan Malinovskyi fouler la pelouse de la bouillante enceinte marseillaise. Après le match face à l'ESTAC mercredi, l' OM recevra le FC Lorient samedi prochain. Ce sera donc la parfaite occasion pour voir l'ancien joueur de l'Atalanta Bergame faire ses débuts au Vélodrome devant 65 000 supporters.