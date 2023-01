PSG Mercato : Galtier confirme, Paris tient son milieu pour 2023

Publié par Thomas le 10 janvier 2023 à 19:41

Alors que la piste Azzedine Ounahi semble déjà refermée, le PSG aurait mis le doigt sur son futur taulier au milieu de terrain.

Comme annoncé il y a quelques semaines Christophe Galtier, le mercato hivernal du Paris Saint-Germain devrait être plutôt calme cette année. Ce mardi, en conférence de presse, le technicien français a réitéré cette tendance, indiquant qu’aucune arrivée ne sera enregistrée sauf départs en amont. Le ton est donné pour la deuxième partie de saison du PSG et plus généralement sur la tournure qu’est vouée à prendre l’effectif Rouge et Bleu. En se séparant d’une dizaine d’indésirables l’été dernier, Luis Campos et Christophe Galtier ont souhaité envoyer un message clair aux jeunes talents formés au Paris SG : l’exercice 2022/2023 sera le leur.

Comme une volonté de rupture avec le précédent mandat de Mauricio Pochettino, l’entraîneur parisien a souhaité offrir plus de protagonisme à ses Titis, en témoigne la rencontre face à Châteauroux, où trois joueurs formés au club ont débuté la rencontre. Une philosophie davantage centrée sur un ADN local et qui devrait se poursuivre ces prochains mois dans la capitale.

PSG Mercato : Ounahi ne viendra pas, le futur patron du milieu se nomme Zaïre-Emery

Annoncé en approche au Paris Saint-Germain, le virevoltant Azzedine Ounahi est finalement bien loin d’une arrivée chez les Rouge et Bleu. Comme confirmé ce matin par Fabrizio Romano sur Twitter, le PSG ne compte pas recruter le talent marocain pour une raison simple, sa future star à ce poste et déjà au club, et se nomme Warren Zaïre-Emery. À en croire les informations de l’insider italien, le club parisien compte rapidement installer le joyau de 16 ans dans la rotation de l’entrejeu aux côtés de joueurs plus expérimentés comme Marco Verratti, Fabian Ruiz ou encore Danilo.

"Il est capable de démarrer un match de Ligue 1 mais aussi un match de Ligue des champions. J'en suis convaincu", a notamment déclaré Christophe Galtier cet après-midi au sujet de son Titi. Selon plusieurs sources concordantes, Warren Zaïre-Emery devrait continuer sa folle montée en puissance contre le SCO d’Angers demain soir, où il est attendu comme titulaire à la place de Marco Verratti, blessé. De quoi sécuriser davantage l’avenir du PSG.