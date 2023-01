PSG Mercato : C'est confirmé, Paris va compter sur 3 joyaux en 2023

Publié par Thomas le 09 janvier 2023 à 10:50

Alors que le mercato hivernal a ouvert ses portes, le PSG a pris une décision importante concernant des pépites de son centre de formation.

Depuis l’arrivée de Luis Campos et Christophe Galtier à la tête du Paris Saint-Germain, le club de la capitale est entré dans une nouvelle ère, marquée par un renouveau de l’effectif mais aussi une réconciliation avec le centre de formation Rouge et Bleu. Longtemps boycotté par le duo Leonardo-Pochettino, l’académie parisienne a été mise au centre du projet du club, notamment depuis la prolongation de l’enfant de Bondy, Kylian Mbappé. Désireux de se recentrer davantage sur un ADN PSG, les dirigeants franciliens souhaitent notamment offrir plus de protagonisme aux Titis ces prochains mois.

Après avoir bouclé les signatures en professionnel de Ilyes Housni et Ismaël Gharbi ces dernières semaines, le PSG a envoyé un signal fort à ses supporters, en titularisant trois jeunes du centre de formation contre Châteauroux en Coupe de France : Ismaël Gharbi (18 ans), El-Chadaille Bitshiabu (17 ans) et Warren Zaïre-Emery (16 ans). Trois joueurs dont le potentiel semble monstrueux et dont l’avenir a récemment été scellé par le Paris Saint-Germain.

PSG Mercato : Paris ne se séparera pas de ses Titis cet hiver

Alors que Le Parisien indiquait, hier, la volonté du PSG de conserver son joyau de 16 ans Warren Zaïre-Emery pour le reste de la saison, le journaliste Adrien Chantegrelet a apporté plus de précisions. Au final, le club Rouge et Bleu souhaite avoir à sa disposition une grande partie de ses Titis sous contrat professionnel. Une liste où s’ajoutent notamment Ilyes Housni et Ayman Kari. D’après la source, aucun prêt ne sera effectué en janvier pour l’un de ces joueurs qui devraient bénéficier de plus de temps de jeu lors de la deuxième partie de saison.

Après leur bonne prestation face à Châteauroux, les jeunes parisiens devraient être reconduits que ce soit lors de rencontres en Ligue 1 ou en Coupe de France. Le PSG a conscience des talents qu’il a entre ses mains et ne compte pas reproduire les mêmes erreurs que les saisons précédentes avec les transferts regrettés de Moussa Diaby ou encore Christopher Nkunku.