ASSE Mercato : Des pistes proposées à Saint-Etienne pour se renforcer

Publié par ALEXIS le 10 janvier 2023 à 20:41

L’ ASSE attend d’autres recrues cet hiver après Charbonnier, Appiah et Larsonneur. Des pistes sont proposées à Saint-Etienne.

Menacée de relégation en National, l’ ASSE met les bouchées doubles pour rester en Ligue 2. Les dirigeants stéphanois ont sorti le chéquier pour renforcer leur équipe en danger. Ils ont déjà recruté trois tops joueurs cet hiver. Gaëtan Charbonnier, meilleur joueur et meilleur buteur de la Ligue 2 en 2019, est le premier à avoir rejoint l’AS Saint-Etienne, en provenance de l’AJ Auxerre. Dennis Appiah, latéral droit, s’est également imposé un défi en signant chez les Verts, pourtant lanternes rouges du championnat. Idem pour le gardien de but Gautier Larsonneur qui a quitté Valenciennes, où il était prêté, pour s’engager avec l’ ASSE jusqu’en juin 2025. Une belle pioche, selon plusieurs observateurs, notamment Jérémie Janot, figure emblématique des Verts et ancien entraîneur du gardien de 25 ans au VAFC.

ASSE Mercato : Un stoppeur en priorité à Saint-Etienne

Néanmoins, le mercato hivernal de l’ ASSE n’est pas terminé. Loïc Perrin a annoncé d’autres recrues dans le Forez d’ici la fermeture du marché des transferts. Dans sa chronique pour But Football Club, Denis Balbir a livré quelques tuyaux aux responsables stéphanois. Selon lui, la priorité des Verts doit être un défenseur central. « L’AS Saint-Etienne a bien avancé sur ce Mercato d'hiver. Est-ce que c'est suffisant ? Pour moi, non […] », a-t-il indiqué, avant d’aiguiller Loïc Perrin et son équipe de recruteurs. « À mon sens, il est plus urgent de trouver un stoppeur expérimenté et vivace avec une bonne relance. J'ai aussi le sentiment qu'il manque quelqu'un dans la chaîne de construction du jeu pour pouvoir alimenter Gaëtan Charbonnier en bons ballons. »

Pour rappel, l' ASSE a recruté trois défenseurs centraux à l'été, mais Jimmy Giraudon, Anthony Briançon et Léo Pétrot n'ont pas donné satisfaction, vu la dernière place des Verts au classement et du triste rang de pire défense de Ligue 2, avec 31 buts concédés en 17 matches de championnat.