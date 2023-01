Fc Lorient Mercato : Officiel, une signature et un départ actés au FCL

Publié par ALEXIS le 10 janvier 2023 à 20:00

Une nouvelle signature, doublée d’un départ, est officialisée au FC Lorient, soit une dizaine de jours après l’ouverture officielle du mercato d’hiver.

Le FC Lorient a informé de la signature d’un jeune joueur de son équipe, Samuel Loric. Ce dernier a en effet prolongé son contrat au FCL d’une saison, soit jusqu’au 30 juin 2024. Dans la foulée de la prolongation de son bail au FCL, le défenseur de 22 ans a été prêté à l’US Quevilly Rouen Métropole, actuel 8e de Ligue 2, jusqu’à la fin de la saison 2022-2023. « L’ancien vannetais a évolué à trois reprises en Ligue 1 Uber Eats, lors de la saison 2021-2022, sous le maillot du FC Lorient. Les Merlus lui souhaitent de vivre une belle deuxième partie de saison sous les couleurs normandes », a rappelé le club Morbihan.

FC Lorient Mercato : Quevilly Rouen se réjouit de la venue de Samuel Loric

Le défenseur latéral gauche terminera donc la saison à Quevilly-Rouen, en Ligue 2. Et son arrivée au sein de l’équipe d’Olivier Echouafni a été confirmée par QRM sur son site internet officiel. « Samuel Loric, latéral gauche de 22 ans du FC Lorient, est prêté à Rouen jusqu’à la fin de la saison. Samuel revient dans une région qu’il connait déjà, puisqu’il a évolué à l’US Avranches, lors de la saison 2020-2021. À l’occasion de la Coupe de France, il avait affronté les Rouge et Jaune avec le club manchois. L’ensemble du club souhaite la bienvenue à Samuel chez les Rouge et Jaune », s'est réjoui le club de L2.

En Ligue 1, le FC Lorient a fait un début de saison en trombe. Les Merlus étaient même dauphins du PSG, avant de chuter jusqu'à la 6e place à l'issue de la 17e journée. Toutefois, ils sont toujours en course pour une place sur le podium, car ils n'ont que 5 points de moins que l'OM, actuel 3e du championnat.