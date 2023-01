RC Lens Mercato : Une nouvelle arrivée se précise en défense

Publié par Timothée Jean le 11 janvier 2023 à 16:32

En quête de nouveaux renforts cet hiver, le RC Lens est passé à la vitesse supérieure pour s’attacher les services d’un défenseur de Ligue 2.

Pour le RCL, la reprise post-Coupe du monde se passe très bien. Deuxième de Ligue 1 à quatre points du leader le PSG, le RC Lens est en pleine confiance à l’heure d’affronter le RC Strasbourg ce mercredi dans le cadre de la 18e journée de championnat. Pour entretenir cette bonne dynamique et aider Franck Haise à atteindre les objectifs fixés pour cette saison, les dirigeants du RC Lens s’activent pour attirer de nouveaux renforts cet hiver.

Les Sang et Or ont déjà recruté Julien Le Cardinal en tant que joker médical un peu plus tôt dans la saison et d’autres recrues sont attendues. Le RC Lens aurait même récemment conclu un accord avec l’attaquant du RC Strasbourg, Adrien Thomasson, pour une arrivée cet hiver. Les discussions entre les différentes parties seraient toujours en cours afin de finaliser ce deal. Et ce n’est pas tout, puisque les Lensois sont également bien partis pour boucler une belle affaire en Ligue 2.

RC Lens Mercato : Le RCL formule une offre pour Formose Mendy

À la recherche d’un nouveau latéral droit, le RC Lens a jeté son dévolu sur le défenseur d’Amiens SC, Formose Mendy. Intéressée depuis plusieurs mois par le profil polyvalent du défenseur sénégalais, la direction du RCL serait même passée à l’offensive pour sa signature. Selon les informations dévoilées par le journaliste Rick Leventhal, les Lensois auraient formulé une offre concrète pour Formose Mendy.

Si le montant de cette proposition n’a pas été précisé, la source assure que le joueur de 26 ans ne serait pas du tout insensible aux approches incessantes du RC Lens. Le natif de Dakar pourrait donc quitter le club picard pour évoluer au sein de l’élite durant la seconde moitié de saison. Sauf que le RC Lens se heurte pour le moment à l’intransigeance d’Amiens SC. L’actuel 5e de Ligue 2 ne semble pas disposé à se séparer de son jeune joueur, dont le bail expire en juin 2025.