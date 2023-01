FC Lorient Mercato : Un gros indice lâché sur les transferts au FCL

Publié par ALEXIS le 12 janvier 2023 à 04:27

L’entraineur du FC Lorient, Régis Le Bris, a fait une mise au point sur la situation de certains de ses joueurs, très convoités en ce moment.

Fort de leur première partie de saison réussie, plusieurs joueurs du FC Lorient ont attiré l’attention de clubs courtisans sur eux. Le FCL est carrément attaqué pour ses joueurs mis en lumière grâce à leurs performances. Du gardien de but Yvon Mvogo au buteur à Terem Moffi (10 buts en 16 matchs disputé en L1 cette saison), en passant par le remuant Enzo Le Fée (23 ans), Stéphane Diarra (24 ans) ou encore le jeune et décisif Dango Ouattara (5 buts, 5 passes décisives en L1), ils sont tous convoités.

Moffi, Dango et Le Fée sont sur les tablettes de clubs de Premier League. Le dernier a séduit plusieurs écuries du championnat britannique, dont une grosse pointure. Il est visé par West Ham, Fulham FC et Newcastle. La Lazio Rome en Serie A, le Borussia Dortmund en Bundesliga et de la Real Sociedad en Liga sont aussi intéressés par le profil du milieu offensif du FC Lorient.

FC Lorient Mercato : Le coach du FCL confirme un ou deux transferts

Bien que conscient de la convoitise dont ces joueurs font l’objet, Régis Le Bris n’est pas inquiet. Il est assuré que son équipe ne sera pas décimée cet hiver. Il espère conserver son effectif actuel jusqu’à la fin de la saison. « Il y a des tractations, il y a des convoitises. Cela prouve que le club fait du bon travail et est attractif et a une équipe performante. On a des yeux qui se tournent vers nous et je trouve cela hyper positif », a commenté l’entraineur des Merlus, en conférence de presse, avant le match FC Lorient - AS Monaco.

Régis Le Bris est en effet préparé à accepter le départ d’un ou deux joueurs de son équipe actuelle, pendant cet hiver. « Dans notre modèle économique, qu’il y ait une ou deux ventes, c’est tout à fait logique et je le prends avec beaucoup de sérénité. On a de l’ambition, mais il ne s’agit pas de s’affaiblir », a-t-il rassuré pour finir.