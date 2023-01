ASSE Mercato : Saint-Etienne prend sa décision pour Laurent Batlles

Publié par ALEXIS le 12 janvier 2023 à 10:07

Le sort de Laurent Batlles à l’ ASSE est scellé. La direction du club ligérien a pris une décision sur son futur, avant même la mi-saison.

L’ ASSE va jouer son dernier match de la phase aller de la Ligue 1, lundi 16 janvier, contre les Chamois Niortais au stade René-Gaillard. Avant cette rencontre décisive de la 19e journée, l’AS Saint-Etienne est toujours dernière. Après sa victoire sur Laval (1-0), mardi, l'équipe de Laurent Batlles restera la lanterne rouge à la mi-saison, si elle n’enchaîne pas un autre succès à Niort. Or, quatre clubs descendent en National à l’issue de l’exercice 2022-2023. Malgré cette réelle menace de relégation qui plane sur l’ ASSE, Jean-François Soucasse est optimiste. Il espère une remontée des Verts au classement, dans la deuxième moitié du championnat.

« Est-ce qu'on est optimiste pour le maintien ? Bien évidemment ! », a-t-il répondu sur Prime Video. « On est évidemment très conscient de la situation, de la difficulté, pas de la gravité. On a à coeur de laisser derrière nous cette année 2022 qui a été douloureuse et difficile. Et puis parce que le pessimisme ne règle aucun problème, on va plutôt se projeter en 2023 avec beaucoup d'optimisme », a rassuré le président exécutif de l’ ASSE,.

ASSE Mercato : Laurent Batlles conforté à son poste avant la mi-saison

Jean-François Soucasse a aussi tranché concernant l’avenir immédiat de Laurent Batlles à l' ASSE. Alors que L’Équipe a annoncé qu’il fallait deux victoires de suite à l'entraîneur stéphanois pour sauver sa place en janvier, le dirigeant stéphanois fait toujours confiance à ce dernier pour redresser la barre en 2023. « Aujourd'hui, Laurent Batlles est à la tête de cette équipe, il a tout à fait notre confiance. Je sais qu'il a toutes les qualités pour relever un challenge. Mais pas que Laurent Batlles, les joueurs, le staff et la direction avec lui », a indiqué le président de l’ ASSE.