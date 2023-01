OM Mercato : Un indice de plus sur une future arrivée à Marseille

Publié par Timothée Jean le 12 janvier 2023 à 23:07

En marge de la présentation de Ruslan Malinovskyi à l' OM, le président Pablo Longoria a ouvert la porte à une future arrivée en attaque.

Le mercato hivernal s’emballe du côté de l’OM, qui vient de boucler sa première recrue en la personne de Ruslan Malinovskyi. L’international ukrainien a même déjà disputé ses premières minutes sous le maillot phocéen lors de la victoire à Troyes (0-0). Il arrive à l’Olympique de Marseille sous la forme d’un prêt, assorti d’une option d’achat obligatoire, en provenance de l’Atalanta Bergame. « C’est un joueur qu’on voulait déjà l’été dernier. Malinovskyi a la capacité de répéter les efforts, d'avoir la passe finale, d'avoir la qualité de frappe de ballon. Il colle parfaitement à nos attentes sportives », a confié Pablo Longoria en conférence de presse.

Et la direction de l’ OM ne compte pas s’arrêter en si bon chemin. Alors que Leonardo Balerdi et Mattéo Guendouzi ne sont pas à l’abri d’un départ cet hiver, les responsables phocéens s’activent en silence pour attirer des renforts supplémentaires en attaque. Le président de l’ OM, Pablo Longoria, a lui-même confirmé cette tendance, en assurant que la prochaine recrue marseillaise devrait être un joueur à vocation offensive. L’objectif de l' OM est surtout de compenser la longue absence d’Amine Harit et d’apporter de la concurrence dans ce secteur de jeu. « On cherche encore un joueur offensif qui a les mêmes caractéristiques de percussion que nous donnait Amine Harit », a-t-il indiqué. Ainsi, il est fort probable de voir un nouvel attaquant débarquer à l’ OM dans les semaines à venir. Reste à savoir quelle sera son identité.

OM Mercato : Marseille ne recrutera pas de piston cet hiver

Désireux de parfaire son secteur offensif, la direction de l’ OM a en revanche acté une importante décision en défense. Alors que l’entraîneur Igor Tudor envisageait de recruter un nouveau piston capable d'évoluer sur les deux côtés, cette option a rapidement été écartée par le président phocéen. « Un piston, c’est non. C'est la stratégie qu'on prend comme club avec deux compétitions jusqu'à la fin de la saison. On a fait l'étude en interne et on juge qu'on peut finir la saison avec 20 joueurs », a-t-il ajouté.

Sauf un énorme rebondissement de dernière minute, l’ OM ne recrutera pas à ce poste. Pablo Longoria est catégorique sur le sujet, il préfère faire confiance aux forces en présence. « On peut avoir une rotation à trois joueurs sur les côtés entre Nuno Tavares, Jonathan Clauss et Issa Kaboré. Avec aussi la possibilité de faire jouer, comme hier, Sead Kolasinac en piston gauche. Cela sera la configuration jusqu'à la fin de la saison », a conclu le président de l' OM.













........