OM Mercato : Marseille fixe le prix de Mattéo Guendouzi !

Publié par Enzo Vidy le 11 janvier 2023 à 17:17

Alors que les rumeurs autour d'un départ de Mattéo Guendouzi s'intensifient, l' OM aurait fixé le prix de son milieu de terrain.

C'est le gros sujet mercato de ce mercredi à l'Olympique de Marseille. Alors que des discussions entre Mattéo Guendouzi et un club anglais ont été révélées par L'Équipe mardi soir, Foot Mercato a affirmé, ce mercredi matin, que le club en question n'était autre qu'Aston Villa. En effet, les dirigeants des Villans auraient entamé des discussions intensives avec Mattéo Guendouzi, plus particulièrement l'entraîneur du club anglais, à savoir Unai Emery, qui connaît très bien l'international français.

L'ancien coach d'Arsenal serait déterminé à attirer Mattéo Guendouzi dès cet hiver, et RMC Sport a rapidement annoncé que le club de Premier League était prêt à formuler une première offre de 30 millions d'euros aux dirigeants marseillais. Face à la pression d'Aston Villa qui ne cesse de s'intensifier ces dernières heures pour enrôler Mattéo Guendouzi, Pablo Longoria aurait pris une importante décision dans ce dossier chaud du mercato de l' OM.

OM Mercato : Marseille demande 50 millions pour libérer Mattéo Guendouzi

Si l'on en croit les dernières informations du journaliste, Ben Jacobs, l' Olympique de Marseille aurait fixé le prix de Mattéo Guendouzi. Selon lui, Pablo Longoria réclamerait pas moins de 50 millions d'euros pour lâcher son milieu de terrain dès le mercato hivernal. Autre information, les dirigeants d'Aston Villa ne compteraient pas formuler une offre supérieure à 30 millions d'euros, ce qui est donc bien en dessous des attentes du président de l' OM.

Il est fort probable que Pablo Longoria ait fixé un prix élevé dans le but de calmer les ardeurs d'Aston Villa, qui se montrent très insistants ces dernières heures. Cependant, il a souvent été prouvé par le passé que les clubs anglais peuvent rapidement augmenter leur offre pour obtenir gain de cause, et il vaudrait mieux ne pas se réjouir tout de suite côté marseillais. Quoi qu'il en soit, Mattéo Guendouzi sera bien présent ce mercredi soir à Troyes, et est toujours un joueur de l' OM pour le moment.