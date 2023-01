PSG : Christophe Galtier reçoit du lourd avant le voyage à Rennes

Publié par JEAN-LUC D le 12 janvier 2023 à 19:37

À trois jours du déplacement à Rennes, à l’occasion de la 19e journée de Ligue 1, l’entraîneur du PSG, Christophe Galtier, a reçu du renfort dans son groupe.

Champion d’hiver après sa victoire de mercredi soir face à Angers SCO (2-0), au Parc des Princes, le Paris Saint-Germain sera sur le terrain du Stade Rennais ce dimanche soir. Pour cette rencontre comptant pour la 19e journée du Championnat, Christophe Galtier pourrait disposer de tout son groupe au complet. En effet, après Lionel Messi, qui a fait son retour à la compétition officielle hier contre Angers, après son sacre en Coupe du monde avec l’Argentine, l’entraîneur du club de la capitale a vu débarquer au Camp des Loges deux autres stars. Comme attendu, Kylian Mbappé et Achraf Hakimi ont retrouvé le chemin de l’entraînement avec leurs coéquipiers ce jeudi, à trois jours d’aller défier le Stade Rennais au Roazhon Park.

Laissés au repos durant une dizaine de jours, l’attaquant français et l’arrière droit marocain ont ainsi repris du service après une escapade à New York et au Maroc. Absents des deux dernières rencontres des Rouge et Bleu, Mbappé et Hakimi vont rapidement se remettre dans le moule avant le choc contre le club breton. Le Paris SG a publié une vidéo sur ses réseaux sociaux pour annoncer le retour à l’entraînement de Kylian Mbappé et Achraf Hakimi. Selon plusieurs sources locales, les deux joueurs pourraient être disponibles pour le voyage de dimanche en Bretagne.

PSG : Mbappé et Hakimi titulaires à Rennes ?

Après avoir profité de leur temps libre, Kylian Mbappé et Achraf Hakimi sont de retour au Centre Ooredoo. En ligne de mire ? La 19e journée de Ligue 1 et le match de dimanche à 20h45 au Roazhon Park pour affronter les hommes de Bruno Genesio, coach du Stade Rennais. D’après les renseignements des quotidiens Le Parisien et L’Équipe, leur présence dans le groupe de Christophe Galtier pour le déplacement à Rennes est plus que probable. Cette saison, Mbappé totalise déjà 13 buts et 2 passes décisives après 16 matches de Ligue 1. Son ami Achraf Hakimi a trouvé 3 fois le chemin des filets adverses et donné 1 passe décisive en autant de matches de Championnat.