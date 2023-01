OM Mercato : Un incroyable retour se profile en défense

Publié par Ange A. le 13 janvier 2023 à 07:37

Prêté à Getafe cette saison par l’ OM, Jordan Amavi est sur le point de plier bagages. Un retour en Ligue 1 n’est pas à exclure.

Cet hiver encore, l’Olympique de Marseille entend se débarrasser des joueurs n’entrant pas dans les plans de jeu de son entraîneur. Luis Suarez, Gerson et Isaak Touré vont finir la saison loin de l’ OM. S’agissant du milieu brésilien, il est même définitivement retourné à Flamengo, son ancien club. Quant à Suarez et Touré, ils sont respectivement prêtés à l’UD Almeria et à l’AJ Auxerre. Alors que Pablo Longoria et ses équipes s’activent à trouver des points de chutes aux indésirables, certains pourraient signer leur retour en Provence. C’est le cas de Konrad de La Fuente et Jordan Amavi. L’ailier et le latéral sont en délicatesse où ils sont prêtés. S’agissant de l’arrière gauche marseillais, il pourrait rebondir chez un rival de Ligue 1.

OM Mercato : Jordan Amavi vers un surprenant retour en Ligue 1 ?

Déjà placardisé par Jorge Sampaoli, Jordan Amavi avait fait l’objet d’un prêt avec option d’achat à l’OGC Nice en deuxième moitié de la saison écoulée. L’OGCN n’avait pas levé son option et le latéral âgé de 28 ans avait effectué son retour à Marseille. Pas dans les plans du nouvel entraîneur Igor Tudor, il avait été refourgué cet été. Le défenseur encore sous contrat avec l’ OM jusqu’en 2025 est prêté cette saison aux Espagnols de Getafe. Mais sa pige avec le club de la banlieue madrilène est loin d’être une aventure séduisante pour l’ancien Niçois. Lequel n’a disputé que cinq matchs (23 minutes) avec l’actuel de La Liga.

Déjà annoncé sur le départ, Amavi dispose d’une touche en Ligue 1. Foot Mercato dévoile en effet un intérêt du Stade Brestois pour Jordan Amavi. Le SB29 voudrait un prêt du joueur de l’ OM pour le reste de la saison. 17e du championnat, la Team Pirate entend se renforcer cet hiver pour assurer son maintien dans l’élite.