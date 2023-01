Mercato OM : Ça s’agite autour d’un défenseur de Marseille !

Publié par Timothée Jean le 09 janvier 2023 à 20:55

Un défenseur prêté par l’ OM devrait bientôt faire son retour en Ligue 1 cet hiver. Plusieurs écuries françaises s’activent pour le recruter.

Durant le dernier mercato estival, l’ OM a procédé à de nombreux changements au sein de son effectif. Si le club phocéen est parvenu à boucler l’arrivée de douze nouveaux renforts de taille, près d’une dizaine de joueurs ont également quitté le navire marseillais cet été. C’est notamment le cas de Jordan Amavi. Absent des plans d’Igor Tudor cette saison, le latéral gauche français a dû s’exiler en prêt à Getafe pour tenter relancer sa carrière. Sauf que les choses ne s’améliorent pas vraiment pour lui en Espagne.

Depuis son arrivée à Getafe, Jordan Amavi peine à convaincre sous ses nouvelles couleurs. Cette saison, le joueur de 28 ans n’a pris part qu’à quatre rencontres de Liga cette saison. Un bilan assez décevant pour la direction du club espagnol qui envisagerait de séparer de l’ancien défenseur de l’OGC Nice dès cet hiver. La presse espagnole expliquait récemment que les dirigeants de Getafe auraient déjà entamé les négociations avec leurs homologues de l’ OM afin de mettre un terme à son prêt.

OM Mercato : La concurrence s'agrandit pour Jordan Amavi

En cas de rupture, Jordan Amavi fera donc son retour à l’Olympique de Marseille durant ce mercato hivernal. Toutefois, le défenseur français ne devrait pas terminer la saison sous les couleurs de l' OM. Et pour cause, plusieurs clubs de Ligue 1 s’activent déjà en coulisse pour le recruter. Malgré son faible temps de jeu à Getafe, Jordan Amavi conserve en effet une belle côte dans le Championnat de France. Dernièrement, un intéressant pressant du Stade Brestois pour le défenseur de l’ OM a été évoqué. Le club brestois aimerait bien le recruter afin de combler le départ de Jere Uronen parti à Schalke 04.

Et Brest n’est pas le seul club français sur ce dossier. Selon les informations dévoilées par Marca, Angers SCO et Montpellier HSC seraient également renseignés sur la situation de Jordan Amavi. En cas de départ de Getafe, les Angevins et Montpelliérains se feraient donc une joie de le recruter durant ce mois de janvier. Il reste à savoir ce qu’en pense le principal concerné. Pour le moment, le défenseur de l' OM prêté à Getafe reste toujours discret sur la suite de sa carrière.