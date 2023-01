AJ Auxerre Mercato : Contrat résilié pour un défenseur de l'AJA

Publié par Enzo Vidy le 13 janvier 2023 à 12:20

Peu utilisé depuis le début de saison, un défenseur de l' AJ Auxerre quitte le club après une résiliation de contrat de la part des dirigeants.

L'AJ Auxerre fait le ménage dans son effectif en cette période de mercato hivernal. Dans une première partie de saison assez délicate, certains joueurs présents dans l'effectif auxerrois n'ont pas beaucoup de temps de jeu à se mettre sous la dent. C'est le cas par exemple de Paul Joly, apparu à seulement 10 reprises depuis le début de saison, qui reste toujours sous le coup d'un départ cet hiver. L'objectif des dirigeants de l' AJ Auxerre est de dégraisser l'effectif pour pouvoir se renforcer par la suite.

Les Auxerrois ont déjà enregistré l'arrivée en prêt d'Isaak Touré en provenance de Marseille, et de Matthis Abline qui vient tout droit du Stade Rennais. Les dirigeants de l'AJ Auxerre visent également un jeune talent de Serie A, Janis Antiste, appartenant au club de Sassuolo et qui pourrait débarquer en Bourgogne dans les prochains jours. Mais ce vendredi, un nouveau départ vient d'être officialisé par l'AJA.

AJ Auxerre : Quentin Bernard quitte officiellement l'AJA

Avec seulement 7 matches de championnat disputés depuis le début de saison, son départ était inévitable. Quentin Bernard, à l'AJ Auxerre depuis la saison 2019-2020, a officiellement quitté le club ce vendredi d'après un communiqué officiel de l'AJ Auxerre. "Après trois ans et demi d’aventure, l’AJA et Quentin Bernard ont décidé d’un commun accord de résilier le contrat qui les liait." Depuis son arrivée en Bourgogne, l'ancien joueur du Stade Brestois a disputé 110 matches avec le club auxerrois, et a grandement contribué à la montée dans l'élite en fin de saison dernière.