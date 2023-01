PSG Mercato : C'est fait, Campos frappe son premier coup de l'hiver

Publié par JEAN-LUC D le 13 janvier 2023 à 17:37

Coincé par le fair-play financier concernant sa masse salariale, le PSG va devoir vendre en 2023. Luis Campos aurait bouclé un dossier dans ce sens.

Ce vendredi, le journaliste Saber Desfarges de Téléfoot annonçait que le Paris Saint-Germain et Wolverhampton étaient en négociations avancées pour le transfert de Pablo Sarabia. Mécontent de son temps de jeu, le milieu offensif de 30 ans a demandé et obtenu un bon de sortie dans ce mercato hivernal. Annoncé en Liga, notamment à l’Atlético Madrid, l’international espagnol se rapprocherait désormais de la Premier League. Ardemment désiré par son compatriote Julen Lopetegui, qui manage le club anglais, l’attaquant des Rouge et Bleu serait en passe de s’engager en faveur des Wolves. Une tendance désormais confirmée par un média ibérique.

PSG Mercato : Accord entre Paris et Wolverhampton pour Pablo Sarabia

Arrivé en juillet 2019 en provenance du FC Séville contre un chèque de 18 millions d’euros, Pablo Sarabia n’est pas parvenu à s’imposer comme un vrai remplaçant en attaque. Malgré un contrat courant jusqu’en juin 2024, l’ancien joueur du Real Madrid s’apprête donc à quitter la France pour aller se relancer en Angleterre puisqu’il devrait rejoindre les rangs de Wolverhampton. D’après le journaliste Matteo Moretto du média Relevo, les dirigeants du Paris Saint-Germain et leurs homologues de Wolverhampton auraient trouvé un accord pour le transfert du natif de Madrid.

La somme de 5 millions d'euros assortie de différents bonus aurait suffi pour payer les 18 mois de contrat restants à PabloSarabia, qui devrait parapher un bail de deux ans et demi, soit jusqu’en juin 2025, avec une saison supplémentaire en option. Une nouvelle également confirmée par Foot Mercato, qui précise que le Paris SG va récupérer 7 millions d’euros dans ce deal (5 M€ + 2 M€ de bonus). Même si le montant peut paraître assez modeste, le champion de France en titre fait surtout l’économie d’un énorme salaire. Le média sportif ajoute même que Pablo Sarabia est attendu en Angleterre ce week-end afin de passer sa visite médicale. Un départ qui pourrait aussi permettre au PSG de recruter un nouvel attaquant plus explosif cet hiver.