PSG Mercato : Jean-Michel Aulas fomente un très gros coup au Paris SG

Publié par JEAN-LUC D le 13 janvier 2023 à 21:07

Ces dernières saisons, l’OL féminin pioche de plus en plus au PSG et Jean-Michel Aulas ne compte pas s’arrêter. Les Fenottes pourraient encore se renforcer à Paris.

Si sa section masculine est dans le dur depuis plusieurs saisons, l’équipe féminine de l’Olympique Lyonnais est considérée comme l’une des meilleures d’Europe, voire du monde. Il faut dire que Jean-Michel Aulas ne lésine pas sur les moyens pour ses Fenottes. Toujours à la recherche des meilleures pour son écurie, le président du club lyonnais pourrait frapper un très gros coup chez le grand rival local, le Paris Saint-Germain. En effet, selon les informations rapportées par RMC Sport, l’OL serait intéressé par le profil de Laurina Fazer et serait partant pour un transfert en fin de saison.

En fin de contrat le 30 juin prochain, la milieu de terrain de 19 ans n’a pas encore paraphé un nouveau bail avec les Rouge et Bleu se retrouve tout logiquement très courtisée. En effet, alors qu'une prolongation de trois ans semblait en bonne voie, les négociations entre les représentants de l’internationale française et la direction du PSG tournent désormais au ralenti. Même si les échanges ne sont pas rompus, plusieurs gros clubs européens rêveraient déjà de la pépite parisienne. Élue meilleur espoir de la D1 Arkema la saison passée, Laurina Fazer fait l’objet de nombreux intérêts, dont l’Olympique Lyonnais.

PSG Mercato : Laurina Fazer prête à rejoindre l’OL ?

Après les départs de jeunes joueuses issues de la formation du Paris Saint-Germain lors des précédents mercatos vers l’Olympique Lyonnais, notamment Vicki Becho et Alice Sombath, un départ de Laurina Fazer à Lyon serait un coup dur pour le club de la capitale. Vu comme l’un des meilleurs clubs en Europe, l’écurie de Jean-Michel Aulas intéresse de nombreuses joueuses et la native d’Argenteuil pourrait être séduite par les approches de l’actuel 2e de la D1. Toutefois, le quotidien Le Parisien assure que les décideurs parisiens espèrent toujours parvenir à convaincre la coéquipière de Marie-Antoinette Katoto, tout comme Kadidiatou Diani, la Canadienne Ashley Lawrence et la Sudoise Amanda Ilestedt, de prolonger l’aventure au-delà de juin 2023.