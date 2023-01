ASSE : Kader Bamba et Niels Nkounkou déjà à l'œuvre !

Publié par Dylan le 14 janvier 2023 à 15:22

Officialisés ce samedi en tant que 4ème et 5ème recrue de l'hiver à l'ASSE, Kader Bamba et Niels Nkounkou ont déjà côtoyé les supporters.

L'AS Saint-Étienne peut être satisfaite. Après avoir accueilli Gaëtan Charbonnier (ex - AJ Auxerre), Dennis Appiah ( ex - FC Nantes) et Gautier Larsonneur ( ex - Brest), le club a officialisé l'arrivée de deux nouvelles recrues. Il s'agit de l'ailier français Kader Bamba et du latéral gauche Niels Nkounkou. Le premier a été transféré du FC Nantes tandis que le second était prêté par Everton à Cardiff City.

Si les deux joueurs ont été prêtés dans le Forez jusqu'à l'issue de la saison , une option d'achat a été incluse dans le contrat de Nkounkou. Le montant de cette dernière n'est toujours pas connu à l'heure actuelle malgré l'officialisation du transfert. Une bonne affaire pour l'AS Saint-Étienne, qui a plus que jamais besoin de renforts. À la mi-saison, les Verts sont toujours derniers de Ligue 2 avec 15 unités au compteur après 18 journées. Ils pourront revenir à 3 points du premier non-relégable, Dijon, en cas de victoire contre Niort (18ème) lundi.

Niels Nkounkou et Kader Bamba déjà à l'entraînement avec l'ASSE

Fraîchement débarqués ce samedi, Kader Bamba et Niels Nkounkou n'ont pas eu le temps de souffler. L'ASSE a un rendez-vous important à bien négocier contre Niort lundi et il faut se préparer au mieux. Ainsi, les deux nouvelles recrues des Verts ont pris part à l'entraînement ce samedi, au plus grand bonheur des quelques supporters venus les encourager.

À l'instar d'un Ruslan Malinovskyi à l'OM, Bamba et Nkounkou pourraient donc déjà disputer leurs premières minutes sous le maillot Vert lundi. Laurent Batlles, l'entraîneur de l'équipe professionelle s'est déjà montré conquis par le second nommé : « Niels est un joueur qui répond à notre besoin de recruter un spécialiste au poste sur le côté gauche de la défense » a-t-il commenté sur le site officiel du club forézien. Les supporters sont gâtés en ce mercato d'hiver.