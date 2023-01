ASSE Mercato : Officiel, Saint-Etienne tient ses 4e et 5e recrues

Publié par ALEXIS le 14 janvier 2023 à 11:55

L’ ASSE a réalisé une double opération ce samedi. Deux joueurs, précisément un attaquant et un défenseur ont signé à Saint-Etienne, comme pressenti.

L’ ASSE tient ses quatrième et cinquième recrues hivernales ! Comme annoncé, Kader Bamba (28 ans) a rejoint les Verts. Il est en provenance du FC Nantes, sous la forme d’un prêt sans option d’achat. À l’AS Saint-Etienne, l’ailier droit portera le maillot vert floqué du numéro 20. Il ne cache pas sa joie. « Je suis très heureux de rejoindre l' ASSE. J'arrive avec l'envie d'atteindre les objectifs fixés par le club, un grand nom du football français. Sur un plan personnel, je me sens en pleine forme. J'ai hâte de commencer et de faire la rencontre de mes nouveaux coéquipiers. »

Laurent Batlles est aussi heureux d’enregistrer l’arrivée d’un renfort offensif : « On avait besoin de trouver un joueur de couloir, polyvalent, capable d'être déroutant sur le terrain. Kader va nous amener une certaine forme d'expérience. »

ASSE Mercato : Niels Nkounkou prêté à Saint-Etienne avec option d'achat

Dans la foulée de l’annonce officielle de la signature de Kader Bamba, l’ ASSE a annoncé celle de Niels Nkounkou (22 ans). Le défenseur latéral gauche est prêté par Everton jusqu’à la fin de la saison, mais son contrat est assorti d’une option d’achat. L’Espoir français débarque de Cardiff City où il était prêté depuis l’été par les Toffees. Il revient ainsi en France, car formé à l’OM. Niels Nkounkou reconnait certes que l’ ASSE (20e de Ligue 2) traverse une période difficile, mais il est heureux de « rejoindre un club mythique du football français ». « J’arrive pour gratter un maximum de temps de jeu et aider l'équipe à sortir de cette situation compliquée pour se maintenir ».

« Niels est un joueur qui répond à notre besoin de recruter un spécialiste au poste sur le côté gauche de la défense. C'est un jeune joueur qu'il va falloir accompagner dans sa progression et qui sera pour nous sur cette deuxième partie de saison », a déclaré l’entraineur de l' ASSE, à son tour.

Pour rappel, Gaëtan Charbonnier (avant-centre), Dennis Appiah (arrière latéral droit) et Gautier Larsonneur (gardien de but) sont les trois premières recrues de l' ASSE cet hiver.