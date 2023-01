ASSE : Deux grosses surprises dans le groupe contre Niort

Publié par Ange A. le 16 janvier 2023 à 04:08

L’ ASSE affronte Niort ce lundi pour le compte de la 19e journée de Ligue 2. Des surprises sont à noter dans le groupe stéphanois.

L’AS Saint-Étienne va tenter d’enclencher une nouvelle dynamique. Après son succès contre Laval (1-0) lors de la dernière journée, l’ ASSE entend aligner une nouvelle performance ce lundi. Les Verts se déplacent sur la pelouse de Niort pour la 19e journée de Ligue 2. Une victoire permettrait au club ligérien de quitter pour la première fois depuis plusieurs mois son rang de lanterne rouge du championnat. Pour cette deuxième partie de saison, Laurent Batlles espère notamment opérer une remontée pour maintenir le club dans l’antichambre de la Ligue 1. Pour y parvenir, le coach stéphanois mise sur des recrues. Dans ce sens, il a convoqué ses deux derniers renforts pour le déplacement à Niort.

ASSE : Sainté avec ses deux dernières recrues à Niort

Arrivés à Saint-Étienne samedi, Kader Bamba et Niels Nkounkou sont déjà d’attaque avec les Verts. Ils figurent dans le groupe de 18 joueurs convoqués par Laurent Batlles pour ce déplacement à Niort. Le nouvel arrière gauche de Sainté ne cachait pas d’ailleurs son désir d’étrenner son nouveau maillot lors du prochain match des Verts. « Physiquement je me sens très bien, j’ai gardé la forme parce que j’ai continué à m’entraîner. Je suis prêt à jouer, j’espère dès lundi mais on attend encore des accords », indiquait Nkounkou lors de sa présentation selon les propos relayés par Le Progrès.

L’entraîneur de l’ ASSE pourra également compter sur ses trois premiers renforts de l’hiver. Gaëtan Charcbonnier, Gautier Larsonneur et Dennis Appiah feront également le déplacement. Larsonneur parti pour occuper le rôle de numéro 1 dans les buts, le coach des Verts a décidé de se passer des services Matthieu Dreyer et d’Étienne Green. Les deux gardiens n’ont pas été retenus par leur entraîneur.

[tweet = "1614668799738789890"]