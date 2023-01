Niort - ASSE : Une recrue met déjà la pression sur Batlles

Publié par Ange A. le 14 janvier 2023 à 23:17

Alors que sa signature à l’ ASSE a été officialisée ce samedi, Niels Nkounkou se sent prêt pour défier Niort lundi en Ligue 2.

L’AS Saint-Étienne continue de boucler les signatures de renforts en ce mercato d’hiver. Samedi, l’ ASSE a officialisé l’arrivée de deux joueurs de couloir. L’ailier gauche Kader Bamba est prêté jusqu’en fin de saison par le FC Nantes. Quant à Niels Nkounkou, son prêt par Everton est assorti d’une option d’achat. Le jeune latéral gauche était déjà prêté cette saison à Cardiff en Championship par les Toffees. Le nouveau défenseur stéphanois est impatient d’étrenner la mythique tunique verte. Le latéral âgé de 22 ans souhaite déjà effectuer ses débuts avec le club ligérien. Le natif de Pontoise espère être aligné dès lundi lors du déplacement des Verts sur la pelouse de Niort pour la 19e journée de Ligue 2.

ASSE : Nkounkou impatient de débuter avec les Verts

Le nouvel arrière gauche attend l’aval du club pour participer à cette rencontre. « Physiquement je me sens très bien, j’ai gardé la forme parce que j’ai continué à m’entraîner. Je suis prêt à jouer, j’espère dès lundi mais on attend encore des accords », a indiqué Niels Nkounkou lors de sa présentation selon les propos relayés par Le Progrès. En attendant la première de son nouveau latéral, Laurent Batlles se réjouit de l’arrivée de ces nouveaux renforts à Saint-Étienne. L’entraîneur de l’ ASSE est ravi de pouvoir disposer de nouveaux profils dans son effectif.

« En rentrant Niels et Kader, avec Dennis et Charbo, en recrutant un peu tout le monde, il est vrai que c’est plus facile quand je suis au tableau avec mes manettes pour pouvoir mettre une équipe, que dans un moment, dans un système ou dans un autre c’était un peu plus compliqué. Parce que ce que j’avais dans un système je ne l’avais pas dans l’autre », a assuré l’entraîneur stéphanois. Lequel espère un nouveau succès après celui contre Laval lors de la dernière journée.