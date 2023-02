Stade Rennais Mercato : Le SRFC acte un gros coup de dernière minute

Publié par JEAN-LUC D le 01 février 2023 à 06:06

Le mercato hivernal a officiellement fermé ses portes cette nuit. Et le Stade Rennais peut se frotter les mains. Le SRFC a frappé un joli coup.

Financièrement, c’est une bonne opération réalisée par le Stade Rennais. Dans les dernières heures du mercato hivernal, le SRFC est parvenu à arracher un accord à Southampton pour le transfert de Kamaldeen Sulemana. Auteur de 1 but en 14 matches de Ligue 1 cette saison, l’ailier de 20 ans quitte ainsi la Bretagne pour rejoindre l’Angleterre. Le deal a été conclu pour un montant de 25 millions d’euros. Arrivé en juillet 2021 en provenance de Nordsjælland (Danemark), pour 17 millions d'euros, l'international ghanéen n’est jamais parvenu à s'imposer à Rennes. Kamaldeen Sulemana a signé avec la lanterne rouge du Championnat anglais jusqu’en juin 2027. Mais sportivement, le SRFC n’a pas réalisé une bonne opération.

Stade Rennais Mercato : Sulemana ne sera pas remplacé au SRFC

Lundi en conférence de presse, Bruno Genesio avait déclaré que tout départ devrait être compensé. Or, à minuit, le Stade Rennais n’a annoncé aucune arrivée. Le jeune international ghanéen, en manque de temps de jeu et qui semblait avoir perdu la confiance de Bruno Genesio, va donc découvrir la Premier League, chez les Saints. Southampton a obtenu la faveur du joueur, alors qu’Everton était aussi sur les rangs. Kamaldeen Sulemana a passé sa visite médicale en France. Les Saints, eux, réalisent l’achat le plus cher de leur histoire. Selon le journaliste Gary Al-Smith, la Fédération anglaise a accepté un délai pour recevoir les documents nécessaires au transfert en provenance de Rennes.