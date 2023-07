Le LOSC et l’OGC Nice seraient à la lutte pour s’attacher les services d’un ancien joueur du Stade Rennais, désormais en Angleterre.

Mercato OGC Nice : Le Gym et Lille s’intéressent à Kamaldeen Sulemana

En quête de nouveaux joueurs pour se renforcer, l’OGC Nice et le LOSC prospectent un peu partout. Les deux clubs de Ligue 1 seraient d’ailleurs sur une même cible, outre-Manche. Selon les informations de L’Équipe, les recruteurs niçois et leurs homologues lillois s’intéressent à Kamaldeen Sulemana. Ils songent fort à l’ailier gauche de 21 ans pour se renforcer offensivement à en croire le quotidien sportif.

Le Gym et Lille OSC veulent profiter de la situation de l’ancien joueur du Stade Rennais pour le faire revenir en Ligue 1. En effet, son nouveau club, Southampton, est relégué en Champonship à l’issue de la saison dernière. Les Gones et les Aiglons tentent donc de négocier le prêt de l’international ghanéen auprès des ‘’Saints’’. Kamaldeen Sulemana a rejoint le club anglais en toute fin du mercato hivernal, le 31 janvier 2023. Le SRFC l’a transféré à un montant évalué à 25 M€. Il avait pris part à 18 matchs en Premier League, pour 2 buts inscrits et une passe décisive délivrée. Mais cela n’avait pas été suffisant pour assurer le maintien de Southampton dans l’élite.

Mercato LOSC : L'OGC Nice bien parti pour se faire prêter Sulemana ?

L’OGC Nice, grâce à son propriétaire britannique, Jim Ratcliffe, devrait avoir un avantage dans le dossier Kamaldeen Sulemana. Depuis le rachat du club azuréen par le grand patron d’Ineos, plusieurs joueurs en provenance d’Angleterre sont passés au Gym ou y sont encore. De Mario Lemina à Kasper Schmeichel (gardien de but), en passant par Morgan Schneiderlin, Joe Bryan, Ross Barkley, Aaron Ramsey ou encore Nicolas Pépé.