Stade Rennais : Après Terrier, une nouvelle blessure au SRFC

La victoire du Stade Rennais contre le PSG ce dimanche a laissé des traces. Un attaquant du SRFC a rejoint l’infirmerie du club breton.

Le Stade Rennais s’est remis de son faux pas sur la pelouse de Clermont. Battu par le CF63 lors de la dernière journée, Rennes s’est offert le scalp du Paris Saint-Germain ce dimanche. Un but d’Hamari Traoré dans le second acte a suffi au SRFC pour dompter le leader du championnat en clôture de la 19e journée de Ligue 1. Cette victoire est d’autant plus précieuse que Bruno Genesio l’a obtenue avec une multitude d’absences. Contre Paris, l’entraîneur de Rennes était notamment privé de Benjamin Bourigeaud et Warmed Omari. Le milieu et le défenseur central étaient suspendus pour cette rencontre après leur expulsion contre Clermont. Manquaient également à l’appel Xeka, Martin Terrier et Baptiste Santamaria, blessés. Le club breton a enregistré un autre coup dur en attaque contre Paris.

En l’absence de Martin Terrier, d’ailleurs forfait pour le reste de la saison, Bruno Genesio a titularisé Arnaud Kalimuendo en pointe. Recruté cet été après deux prêts fructueux au RC Lens, l’avant-centre retrouvait son club formateur. Des retrouvailles loin d’être idylliques pour l’ancien titi, sorti sur blessure juste après le dernier quart d’heure. Bruno Genesio a donné des nouvelles de son attaquant en conférence d’après-match. « Il souffre d’un problème musculaire, ça commence à faire beaucoup parce qu’on perd beaucoup de joueurs », a indiqué le coach du SRFC. Lequel sera sans doute privé de Kalimuendo pour le déplacement au Vélodrome vendredi en 16es de finale de la Coupe de France.

Avec cette nouvelle blessure, Rennes devrait signer un renfort en attaque lors du mercato d’hiver. Les prochaines heures permettront d’en savoir davantage sur la blessure d’Arnaud Kalimuendo, auteur de 4 réalisations et 3 offrandes cette saison avec les Rouge et noir.