AJ Auxerre Mercato : Un défenseur quitte officiellement l'AJA

Publié par Enzo Vidy le 17 janvier 2023 à 15:30

Annoncé sur le départ depuis plusieurs semaines à cause d'un temps de jeu assez faible, un défenseur de l'AJ Auxerre est parti en prêt.

Auteur d'une première partie de saison difficile pour son grand retour dans l'élite, l'AJ Auxerre est en grand danger dans la course au maintien. Actuellement 19e de Ligue 1, la situation devient urgente chez les Bourguignons, qui restent sur 4 défaites de rang en championnat, dont un cinglant 5-0 face à Toulouse au stade Abbé-Deschamps. En raison des mauvais résultats sportifs qui ne cessent de s'enchaîner, les dirigeants auxerrois misent sur le mercato hivernal pour inverser la tendance.

Depuis le 1er janvier dernier, l'AJ Auxerre a officialisé les arrivées en prêt d'Isaak Touré en provenace de l' OM, et de Matthis Abline du Stade Rennais. Dans le sens des départs, l'AJA s'est récemment mis d'accord avec Quentin Bernard autour d'une résiliation de contrat, et ce mardi, un autre défenseur a officiellement quitté l'AJ Auxerre dans le cadre d'un prêt jusqu'à la fin de la saison.

AJ Auxerre Mercato : Paul Joly officiellement prêté à Dijon

Via un communiqué officiel, le Dijon FCO a officialisé l'arrivée de Paul Joly en provenance de l'AJ Auxerre. Peu utilisé depuis le début de la saison avec l'AJA, le jeune défenseur de 22 ans est prêté, sans option d'achat, jusqu'à la fin de la saison, dans le but d'engranger du temps de jeu, et de revenir en Bourgogne avec la fervente intention de s'imposer à l'AJ Auxerre, où il est lié jusqu'en 2026. Via son compte Twitter, le joueur s'est exprimé sur son arrivée au sein du club dijonnais : "Heureux de rejoindre le DFCO. Je vais continuer de tout donner sur le terrain comme je l'ai toujours fait."