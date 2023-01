PSG Mercato : Un renfort surprise déjà acté au milieu de terrain ?

Publié par JEAN-LUC D le 18 janvier 2023 à 00:04

Alors que Luis Campos cherche en priorité un attaquant et un défenseur central, un milieu de terrain inattendu pourrait débarquer au PSG l’été prochain.

Alors que Luis Campos devrait se montrer particulièrement actif lors du prochain mercato estival, le Paris Saint-Germain pourrait voir débarquer un renfort totalement inattendu. Actuellement en prêt en Italie du côté de la Juventus Turin, l’aventure de Leandro Paredes chez les Bianconeri pourrait ne pas aller au-delà de cette saison. En effet, malgré une option d’achat obligatoire négociée entre les dirigeants des deux clubs, le milieu de terrain de 28 ans pourrait finalement retourner à Paris dès cet été. Et la cause de ce revirement ne serait pas forcément sportive.

PSG Mercato : Leandro Paredes renvoyé au Paris SG par le FPF

Pas dans les plans de Christophe Galtier, Leandro Paredes a été envoyé à la Juventus Turin cette saison. Si sportivement le niveau affiché par le compatriote de Lionel Messi semblait déjà refroidir les dirigeants de la Vieille Dame, la situation financière du club italien pourrait le pousser à un retour chez les Rouge et Bleu au terme de la saison. En effet, le journaliste Gaston Edul du média TyC Sports confirme ce mardi que le prêt de l’international argentin est effectivement frappé d’une option d’achat obligatoire estimée entre 20 et 25 millions d’euros, mais qui n’est plus valable si la Juve n’a pas les fonds nécessaires en raison du Fair-Play Financier.

La formation turinoise se trouvant dans le collimateur de l’UEFA pour violation des règles du Fair-Play Financier, le deal Paredes pourrait tout simplement être annulé et le joueur renvoyé au Paris SG. En d'autres termes, si les décideurs turinois ne trouvent pas une solution d'ici la fin du mois de juin, le contrat du Champion du Monde 2022 sera rompu et il devra donc retourner au Paris SG, à qui il appartient toujours officiellement jusqu’en juin 2024.