OM Mercato : Marseille négocie en secret pour un transfert en attaque

Souhaitant renforcer son attaque lors du mercato hivernal, l’ OM est en négociations secrètes pour s’offrir un deuxième milieu offensif.

À moins de deux semaines de la fermeture du mercato hivernal, les mouvements s’accélèrent du côté de l’Olympique de Marseille. Le club phocéen n’a enregistré jusqu’ici qu’une seule arrivée. Approché l’été dernier, Ruslan Malinovskyi a finalement rejoint l’ OM cet hiver en provenance de l’Atalanta Bergame. Le milieu offensif ukrainien a rejoint l’effectif marseillais sous la forme d’un prêt avec une option d’achat obligatoire estimée à environ 10 millions d’euros. Et ce n’est pas encore terminé.

Ruslan Malinovski devrait être suivi d'une autre recrue dans le même secteur de jeu, comme l'a récemment avoué Pablo Longoria. Le président de l’ OM compte attirer un milieu offensif supplémentaire afin de compenser la longue indisponibilité d’Amine Harit (blessé). Et depuis cette sortie médiatique, de nombreuses rumeurs circulent sur l'identité du prochain joueur qui viendra renforcer l'attaque de l’ OM cet hiver. Thiago Almada, Claudinho et Alberto Moleiro ont tous été cités par la presse locale et internationale. Pour l’instant, les négociations entourant ce transfert sont gardées secrètes par les clubs concernés, de peur de voir la transaction échouée. C’est en tout cas ce que confirme Mohamed Bouhasfi.

OM Mercato : Des négociations secrètes entamées pour une deuxième recrue

L’ancien journaliste de RMC Sport a même laissé entendre qu’il connaissait l’identité de cette fameuse recrue offensive attendue à l’ OM. Seulement lui aussi, il préfère garder le secret de peur de « cela foute en l’air » les négociations. « J’ai le nom. Je sais que l’ OM négocie dessus et pas envie de le sortir et que ça foute en l’air la négociation (…) Je suis supporter de l’OM donc j’attends que ça avance avant de le donner. Et si ça sort ailleurs avant, pas grave », a posté Mohamed Bouhasfi sur son compte Twitter.

Pour l’heure, une chose est certaine, la direction de l' OM œuvre en silence pour renforcer son effectif dans cette fenêtre de transferts. Et les négociations secrètes ont déjà débuté entre les différentes parties afin de boucler la signature de cette deuxième recrue de l’ OM au plus vite. La patience est le maître-mot dans ce dossier assez opaque.