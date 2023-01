OL Mercato : Deux prétendants abandonnent la piste Houssem Aouar

Publié par Jules le 18 janvier 2023 à 16:15

Houssem Aouar arrive en fin de contrat avec l' OL à la fin de la saison, mais aucune décision ne semble encore avoir été prise par le milieu.

Depuis l'arrivée de Laurent Blanc sur le banc de l' OL, Houssem Aouar a retrouvé une place au sein de l'effectif des Gones. Néanmoins, rien n'est encore joué concernant l'avenir du joueur, qui pourrait quitter l'Olympique Lyonnais en juin 2023, tandis que son contrat arrive bientôt à son terme. Pour éviter cela, les dirigeants lyonnais auraient songé à la possibilité de laisser partir leur milieu de terrain formé au club dès cet hiver, afin de récupérer un peu de liquidités avec le départ du joueur.

Plusieurs clubs se sont alors manifestés, malgré le début de saison très délicat d'Houssem Aouar. Cependant, cela fait déjà plusieurs semaines que le dossier semble être au point mort, et l'intérêt de plusieurs clubs commence à s'effriter ces derniers jours. Alors que le milieu de terrain de 24 ans a loupé 3 des 4 derniers matchs pour cause de blessure, les choses semblent se complexifier pour l' OL, qui verrait d'un bon oeil le départ du joueur au plus vite, afin de libérer une place au milieu de terrain, où les Gones suivent plusieurs pistes.

OL Mercato : Deux clubs italiens jettent l'éponge pour Houssem Aouar

Depuis plusieurs semaines, Houssem Aouar semblait se diriger vers l'Italie, où l'AS Roma et l'AC Milan semblaient s'intéresser de près au profil du milieu de terrain de l' OL. Cependant, si l'on en croit les révélations d'Estadio Deportivo, les deux clubs auraient lâché l'affaire pour le joueur des Gones. Les deux pistes semblent donc s'être rafraichies ces derniers jours.

Pour le moment, le prétendant le plus sérieux semble être le Betis Séville, club de Nabil Fekir, ancien joueur de l' OL et qui entretient de bonnes relations avec Houssem Aouar. Reste maintenant à voir si les Gones parviendront à boucler la vente du milieu de terrain de 24 ans avant la fin du mercato hivernal.