FC Barcelone Mercato : Deux prodiges en passe de prolonger au Barça

Publié par Thomas G. le 18 janvier 2023 à 21:30

Bien décidé à garder un effectif de qualité, le FC Barcelone aurait bouclé les prolongations de contrat de deux prodiges espagnols.

Depuis le retour de Joan Laporta en tant que président, le Barça a entamé un nouveau projet avec pour objectif de retrouver les sommets. Les années précédentes, le FC Barcelone a subi de nombreux revers avec notamment deux éliminations prématurées en phases de poule de la Ligue des Champions. Cette saison, les investissements des Blaugranas commencent à porter leur fruit. Le Barça occupe la place de leader en Liga et cette semaine les hommes de Xavi ont remporté le titre en Supercoupe d’Espagne. Le FC Barcelone veut poursuivre sur cette bonne dynamique pour la deuxième partie de saison en continuant d’appliquer sa stratégie.

Dans cette optique, les dirigeants du Barça souhaiteraient prolonger deux espoirs espagnols dans les prochaines semaines. Les Catalans ont déjà prolongé les contrats de Pedri, Gavi, Ronald Araujo, Ousmane Demblé et Ansu Fati. L’objectif de la direction du Barça est de faire signer de nouveaux contrats à Alejandro Balde et Inaki Pena. Cette saison, le latéral de 19 ans s’est illustré à plusieurs reprises et ses prestations lui ont permis d’être appelé pour disputer la Coupe du monde au Qatar. Dans le même temps, Inaki Pena a réussi à se faire une place dans l’effectif de Xavi, le gardien espagnol du FC Barcelone est désormais la doublure de Marc-André ter Stegen.

Depuis plusieurs mois, les négociations se poursuivent avec Inaki Pena et Alejandro Balde. Le Barça veut sceller l’avenir des deux pépites pour éviter une éventuelle surenchère avec des clubs concurrents. Cette semaine, le FC Barcelone aurait accéléré les deux dossiers, selon les informations de Fabrizio Romano, les négociations sont au stade final. L’officialisation des prolongations d’Alejandro Balde et Inaki Pena pourrait arriver dans les prochaines semaines.

Dans le même temps, les Blaugranas pourraient également vendre deux joueurs cet hiver. Franck Kessié et Memphis Depay sont courtisés et le Barça pourrait accepter un départ en cas de belles offres. L’international ivoirien est pisté par l’Inter Milan tandis que l’ancien attaquant de l’OL est dans le viseur de l’Atlético Madrid.